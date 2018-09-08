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LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

09.09.2018 — Разное | Lida.Info  
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LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

Каким бы эксклюзивным и богатым на неожиданности был каждый последующий фестиваль хмеля, солода и воды LIDBEER, главной составляющей праздника, притягивающей внимание и местных жителей, и гостей города, является его музыкальная часть. В нынешнем году в Лиду пожаловали «Animal ДжаZ», «Вопли Видоплясова» и группировка «Ленинград».

Хедлайнеры, как обычно, остались на закуску, а с раннего утра гости фестиваля LIDBEER отправились проходить интерактивный квест, летать на вертолете, фотографироваться на фоне главной местной достопримечательности — Лидского замка. Хотя большинство все же облюбовало зону фудкортов, которая в этом году заметно расширилась.

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

Все фото кликабельные.

Пока у торговых рядов и биотуалетов очередь была относительно небольшой, у входа на территорию предприятия «Лидское пиво» наблюдалось настоящее столпотворение. Как обычно, много желающих записалось на групповые экскурсии.

В этом году организаторы фестиваля замахнулись на рекорд по изготовлению самого длинного шашлыка. Усилий кулинаров хватило на 5-метровый шампур с мясом. Для Книги рекордов Гиннесса этот показатель откровенно слаб, так как на текущий момент самый длинный в мире шашлык на самом длинном шампуре приготовили в День города в подмосковном Талдоме. Его длинна составила… 210 метров.

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

Но не это главное. Народ веселился и без рекордов, правда, как отмечали некоторые случайные собеседники LIDBEER-2018, по их мнению, уступил по посещаемости прошлогоднему фестивалю. То ли гостей Лиды вспугнули ценники на съемное жилье, то ли музыкальная составляющая им пришлась не по вкусу.

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

Плавно перейдем к музыке. На главной сцене открывали программу праздника победители предыдущего народного голосования — группа «ЧуVство Полёта». После на цену вышли еще одни представители белорусского рока — коллектив NIZKIZ. Более известный публике могилевский квартет поднял активность слушателей, а вот питерский «Animal ДжаZ» своими философскими мотивами немного сбавил энергичности. «Вопли Видоплясова» снова взбодрили зрителей народными украинскими мотивами, а группировка «Ленинград» подняла градус активности до самого предела.

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

Сергей Шнуров, наверное, первый из самых громких хедлайнеров, кто не проигнорировал внимание прессы и с радостью ответил на на вопросы журналистов. Было лишь одно ограничение — ничего о личной жизни. Все остальное — без купюр, откровенно и с острым словцом.

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

Так же было и во время выступления. Музыкант, ассоциирующийся у многих с аморальным образом жизни, вышел на сцену довольно подтянутым, спортивным, да и зрителям проповедовал физкультуру и гимнастику. Возможно, ЗОЖ — это вовсе не пи#деж. Под аккомпанемент «Ленинграда» в воздух взмыл салют. После небольшой паузы Шнур и Ко вновь вышли к зрителям, исполнили еще пару песен и уехали восвояси. Впрочем, толику искренности в сердцах гостей фестиваля он все же оставил.

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

Как обычно, публика расходилась с концертной зоны с одним вопросом: кто приедет в Лиду в следующем году?

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

LIDBEER-2018: уроки физкультуры от Сергея Шнурова, философия от «Animal ДжаZ» и несостоявшиеся рекорды (фото)

 
 
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