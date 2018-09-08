Пиво из Лиды заструилось в Россию, квас – в Польшу. За рубежом стали покупать больше пива и кваса из Лиды





«Лидское пиво» добилось значительного роста экспорта продукции в страны-соседи. Продажи белорусского пива резко выросли в России, а лидский квас приглянулся польским потребителям. Растет и внутренний рынок, рассказал на фестивале Lidbeer-2018 генеральный директор ОАО «Лидское пиво» Аудриус Микшис.

«Пивной рынок в этом году будет с плюсом. Прежде всего, в Беларуси растут продажи кваса и напитков Pepsi. Кроме того, сильно увеличился экспорт пива. Так что объемы продаж будут существенно превышать показатели прошлого года», – рассказал глава компании.

Наиболее заметно растут поставки белорусского пива в Россию. «Мы попали в федеральные торговые сети и даже не ожидали, что продажи будут настолько большими, – признался Аудриус Микшис. – А вот польский рынок тяжело осваивать. С квасом хорошо зашли, а с пивом возникли сложности: есть свои заводы, традиции, высокий уровень конкуренции. Но в целом экспорт на Запад идет хорошо, хотя его объемы и не так велики».

Гендиректор также отметил, что сохранение на прежнем уровне ставок акцизов на пиво в Беларуси идет на пользу рынку. «Это правильный шаг со стороны государства и хорошая стратегия», – считает он.

По его словам, большую роль в популяризации бренда играет фестиваль Lidbeer-2018, который собирает гостей со всей Беларуси и туристов из России, Украины, Польши, стран Прибалтики, Италии, США и Израиля. «Прежде всего, это работает на имидж бренда. Но мы также растем, и есть много факторов, которые на это влияют. Конечно, фестиваль вносит свою лепту, но какую именно, оценить сложно», – пояснил гендиректор.

Фестиваль Lidbeer-2018 в этом году совпал с 695-летием Лиды. На мероприятии представили свыше 400 объектов, в том числе 196 торговых точек на фудкорте, 149 ремесленников и 54 зоны активаций. Для выступлений 11 артистов было установлено сразу две сцены.