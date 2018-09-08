ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пиво из Лиды заструилось в Россию, квас – в Польшу. За рубежом стали покупать больше пива и кваса из Лиды

09.09.2018 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

Пиво из Лиды заструилось в Россию, квас – в Польшу. За рубежом стали покупать больше пива и кваса из Лиды

«Лидское пиво» добилось значительного роста экспорта продукции в страны-соседи. Продажи белорусского пива резко выросли в России, а лидский квас приглянулся польским потребителям. Растет и внутренний рынок, рассказал на фестивале Lidbeer-2018 генеральный директор ОАО «Лидское пиво» Аудриус Микшис.

«Пивной рынок в этом году будет с плюсом. Прежде всего, в Беларуси растут продажи кваса и напитков Pepsi. Кроме того, сильно увеличился экспорт пива. Так что объемы продаж будут существенно превышать показатели прошлого года», – рассказал глава компании.

Наиболее заметно растут поставки белорусского пива в Россию. «Мы попали в федеральные торговые сети и даже не ожидали, что продажи будут настолько большими, – признался Аудриус Микшис. – А вот польский рынок тяжело осваивать. С квасом хорошо зашли, а с пивом возникли сложности: есть свои заводы, традиции, высокий уровень конкуренции. Но в целом экспорт на Запад идет хорошо, хотя его объемы и не так велики».

Гендиректор также отметил, что сохранение на прежнем уровне ставок акцизов на пиво в Беларуси идет на пользу рынку. «Это правильный шаг со стороны государства и хорошая стратегия», – считает он.

По его словам, большую роль в популяризации бренда играет фестиваль Lidbeer-2018, который собирает гостей со всей Беларуси и туристов из России, Украины, Польши, стран Прибалтики, Италии, США и Израиля. «Прежде всего, это работает на имидж бренда. Но мы также растем, и есть много факторов, которые на это влияют. Конечно, фестиваль вносит свою лепту, но какую именно, оценить сложно», – пояснил гендиректор.

Фестиваль Lidbeer-2018 в этом году совпал с 695-летием Лиды. На мероприятии представили свыше 400 объектов, в том числе 196 торговых точек на фудкорте, 149 ремесленников и 54 зоны активаций. Для выступлений 11 артистов было установлено сразу две сцены.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Лидское пиво» добилось значительного роста экспорта продукции в страны-соседи. Продажи белорусского пива резко выросли в России, а лидский квас приглянулся...
 
Новости дня
Новости разные
 
LIVE. В Минске полумарафон бегут 35 тысяч человек - это рекорд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Lida.Info
Свислочская газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика