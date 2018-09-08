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Новые мячи – в Хоневичи

09.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Новые мячи – в ХоневичиНи одна торжественная линейка, посвященная Дню знаний, не осталась в нашем районе без внимания руководителей районного уровня.

Прокурор Свислочского района Алексей Томченок посетил 1 сентября Хоневичский детский сад – среднюю школу.

Алексей Владимирович пожелал педагогическому коллективу школы, ее воспитанникам и ученикам творческих успехов в новом учебном году, позитивного настроения и только положительных оценок.

Самым приятным моментом, конечно же, стало вручение школьной детворе комплекта футбольных и волейбольных мячей от профсоюзной организации прокурорских работников области. С таким подарком ребята не раз проявят себя в командных играх.

Новые мячи – в Хоневичи

 

 

Ольга БУБЕНЧИК.

 
 
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Ни одна торжественная линейка, посвященная Дню знаний, не осталась в нашем районе без внимания руководителей районного уровня.
 
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