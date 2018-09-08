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Минску – 951 год. В День города на ристалище сошлись рыцари

09.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Минску исполнился 951 год. День рождения любимого города минчане по традиции празднуют два дня. Чем запомнился первый, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Средневековые рыцари сошлись на ристалище. Это уже традиция – в День города показывать минчанам, как воевали и жили в другую, далекую эпоху. Поздравить белорусскую столицу с днем рождения приехали больше 300 реконструкторов. 

«Удачи, развития! У вас потрясающая страна, потрясающий город», – говорит участник реконструкции из Санкт-Петербурга.

В центре современной столицы вырос древний Минск с конюшнями и кузницей. Тут каждый может примерить шлемы и рыцарские доспехи. 

«Интересны рыцари, их оружие, бои», – говорит один из зрителей.

Устроили турнир и поклонники экстремальных видов спорта. Скейтеры сейчас тренируются с особым усердием, ведь эту дисциплину внесли в культурную программу Вторых Европейских игр, которые пройдут в Минске в следующем году.

А исторический центр отдан молодоженам. Каждый год девять пар по одной из каждого района идут под венец в Верхнем городе – в сердце Минска. 

День города минчане отмечают два дня. В воскресенье в белорусской столице пройдет полумарафон. Ожидается, что в нем примут участие около 35 тысяч бегунов.



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Теги: Минск
 
 
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Устроили турнир и поклонники экстремальных видов спорта. А исторический центр был отдан молодоженам. Ну а завтра в белорусской столице пройдет полумарафон.
 
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