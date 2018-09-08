Сборная Беларуси по футболу одержала одну из самых крупных побед в истории

Поединок стартового тура Лиги наций (дивизион «D», группа 2) между сборными Беларуси и Сан-Марино проходил на минском стадионе «Динамо». Уже на четвертой минуте хозяева открыли счет и в дальнейшем полностью контролировали ход матча.

Итоговая победа сборной Беларуси со счетом 5:0. Голы на свой счет записали Стасевич, Сарока, Ковалев, а Драгун и вовсе оформил дубль.

БЕЛАРУСЬ – САН-МАРИНО – 5:0

Отметим, что победа над Сан-Марино стала одной из самых крупных за всю историю выступления сборной Беларуси по футболу в официальных матчах. В июне 1998 года с таким же счетом были повержены игроки команды Литвы, а в сентябре 2014 года со счетом 6:1 капитулировала сборная Таджикистана.

Следующим соперником нашей сборной в Лиге наций станет команда Молдовы, которая в первом туре неожиданно разгромно уступила соперникам из Люксембурга – 4:0. Матч между белорусами и молдаванами состоится 11 сентября (вторник) в Кишиневе. Начало поединка – в 21.45.

Напомним, победитель группового раунда в Лиге «D» на следующий сезон повышается в Лигу «С», а также продолжит борьбу за путевку на чемпионат Европы-2020, независимо от результатов основного отборочного турнира.