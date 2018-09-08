Под Ганцевичами баловство детей с огнем привело к гибели 2-летнего ребенка

По предварительной информации, в сарае, в котором находилось сено, играли четверо детей. У одного из них оказалась зажигалка. В результате неосторожного обращения с огнем сарай загорелся.

На место происшествия прибыли спасатели. Как сообщили представители МЧС, в ходе борьбы с огнем внутри сарая под обрушившимися конструкциями пожарными было обнаружено тело двухлетнего мальчика. Спасти его не удалось.

Сообщается, что погибший ребенок воспитывался в многодетной семье. В момент трагедии супруги работали в поле на расстоянии около ста метров от сарая. В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.