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Под Ганцевичами баловство детей с огнем привело к гибели 2-летнего ребенка

09.09.2018 10:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Под Ганцевичами баловство детей с огнем привело к гибели 2-летнего ребенка
МЧС Республики Беларусь

По предварительной информации, в сарае, в котором находилось сено, играли четверо детей. У одного из них оказалась зажигалка. В результате неосторожного обращения с огнем сарай загорелся.

Под Ганцевичами баловство детей с огнем привело к гибели 2-летнего ребенка Мужчина погиб на пожаре в нежилом доме в Бобруйске

На место происшествия прибыли спасатели. Как сообщили представители МЧС, в ходе борьбы с огнем внутри сарая под обрушившимися конструкциями пожарными было обнаружено тело двухлетнего мальчика. Спасти его не удалось.

Сообщается, что погибший ребенок воспитывался в многодетной семье. В момент трагедии супруги работали в поле на расстоянии около ста метров от сарая. В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

 
 
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