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Почти даром: в Мозырском районе дом ушел с молотка за 25 рублей

09.09.2018 11:00 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Сразу 17 зданий нашли новых собственников в ходе очередного аукциона, который провел комитет «Гомельоблимущество». На торги было подано три заявки. Районные бюджеты пополнились более чем на 600 тысяч рублей.

Хозяина нашли 11 зданий по улице Коммунальной в Речице. Планируется, что на их базе будет организовано производство сыров. Недвижимость обошлась новому собственнику в 415 тысяч рублей. Также в Речице, но уже по улице Чапаева единственный участник торгов приобрел за 195,9 тысячи рублей пять зданий. Цель покупки — хранение техники.

А в деревне Лешня Мозырского района неиспользуемое здание библиотеки-клуба площадью 145 квадратов ушло с молотка всего за 25,7 рубля. Участник аукциона купил его для реконструкции под жилье.

 
 
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Сразу 17 зданий нашли новых собственников в ходе очередного аукциона, который провел комитет "Гомельоблимущество".
 
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