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Прогноз погоды по Беларуси на день 9 сентября

09.09.2018 10:58 — Разное | UDF  
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Фото: © Белновости
Днем 9 сентября в Беларуси будет облачно с прояснениями.

В воскресенье ожидается переменная облачность. В отдельных районах республики, в частности, преимущественно по западной половине возможны дожди, но они будут кратковременными. Существует вероятность гроз.

Ветер будет северо-восточный слабый до умеренного, при грозах порывистый.

Максимальная температура воздуха по республике будет сохраняться в пределах от +20 до +26 градусов.

В столице днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, вероятность осадков лишь 5-10%. Температура воздуха утром будет от +14 до +17 градусов, днем поднимется до отметки от +23 до 25 градусов. В вечернее время температура сохранится в пределах от +18 до +21 градуса.

Ветер северо-восточный слабый до умеренного.

 
 
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Днем 9 сентября в Беларуси будет облачно с прояснениями.
 
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