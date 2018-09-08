Прогноз погоды по Беларуси на день 9 сентября

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В воскресенье ожидается переменная облачность. В отдельных районах республики, в частности, преимущественно по западной половине возможны дожди, но они будут кратковременными. Существует вероятность гроз.Ветер будет северо-восточный слабый до умеренного, при грозах порывистый.Максимальная температура воздуха по республике будет сохраняться в пределах от +20 до +26 градусов.В столице днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, вероятность осадков лишь 5-10%. Температура воздуха утром будет от +14 до +17 градусов, днем поднимется до отметки от +23 до 25 градусов. В вечернее время температура сохранится в пределах от +18 до +21 градуса.Ветер северо-восточный слабый до умеренного.