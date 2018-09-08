|
Прогноз погоды по Беларуси на день 9 сентября
Фото: © Белновости
В воскресенье ожидается переменная облачность. В отдельных районах республики, в частности, преимущественно по западной половине возможны дожди, но они будут кратковременными. Существует вероятность гроз.
Ветер будет северо-восточный слабый до умеренного, при грозах порывистый.
Максимальная температура воздуха по республике будет сохраняться в пределах от +20 до +26 градусов.
В столице днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, вероятность осадков лишь 5-10%. Температура воздуха утром будет от +14 до +17 градусов, днем поднимется до отметки от +23 до 25 градусов. В вечернее время температура сохранится в пределах от +18 до +21 градуса.
Ветер северо-восточный слабый до умеренного.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Днем 9 сентября в Беларуси будет облачно с прояснениями.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)