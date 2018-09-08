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В Москве автомобиль врезался в толпу людей
Фото: РЕН-ТВ
Автомобиль сперва сбил двух людей на пешеходном переходе, после чего выехал на тротуар, где под колеса попали еще несколько человек.
По информации
В пресс-службе московского управления МВД сообщили, что наезд на людей совершил гражданин Кыргызстана, который сделал это специально после ссоры.
«По предварительным данным, в кафе на Новочеркасском бульваре несколько мужчин поссорились между собой. Один из них обиделся, вышел на улицу, сел за руль машины и подождал, пока остальные участники конфликта покинут заведение. После этого он совершил наезд на них», — уточнили в МВД.
Водитель задержан, он дает показания. Пострадавшие доставлены в больницы. Официальной информации о точном количестве раненых на данный момент нет.
РЕН-ТВ пишет, что задержанный — Бекжан С. 1997 года рождения.
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Водитель на Volkswagen Polo врезался в толпу людей на Новочеркасском бульваре в Москве.
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