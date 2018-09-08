В Москве автомобиль врезался в толпу людей



Фото: РЕН-ТВ

Автомобиль сперва сбил двух людей на пешеходном переходе, после чего выехал на тротуар, где под колеса попали еще несколько человек.По информации, в результате происшествия пострадали десять человек. Источникутверждает, что один из раненых скончался в больнице.В пресс-службе московского управления МВД сообщили, что наезд на людей совершил гражданин Кыргызстана, который сделал это специально после ссоры.— уточнили в МВД.Водитель задержан, он дает показания. Пострадавшие доставлены в больницы. Официальной информации о точном количестве раненых на данный момент нет.РЕН-ТВ пишет, что задержанный — Бекжан С. 1997 года рождения.