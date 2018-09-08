Шторм в Крыму: пропавшие туристы, терпящие бедствие моряки, ЧП на Крымском мосту

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В СМИ сообщили о пропавших туристах, которые проигнорировали штормовое предупреждение и отправились купаться. В Черное море унесло молодую пару из Кирова. Инцидент произошел в поселке Новый Свет в районе Царского пляжа, уточнили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Крыма.- говорится в пресс-релизе ведомства.В Керченском проливе из-за непогоды остановлено движение паромов. В Судаке всю ночь не мог пришвартоваться прoгулочный двухпалубный теплоход, следовавший из Ялты, на борту которого было 152 пассажира. Сигнал SOS не подавался. Судно смогло причалить к берегу лишь утром 8 сентября.Рано утром в субботу, 8 сентября, в Керченском проливе шквaлистый ветер сорвал с якоря плaвучий кран, и он врeзался в опору Крымского мoста. Происшествие сняли на видео.Также в Керченском заливе в сложную ситуацию попал буксир «Шквал», на борту которого находились семь членов экипажа. Когда у судна отказало рулевое устройство, экипаж подал сигнал о бедствии. Моряки смогли перебраться на спасательный плот, который дрейфовал по штормящему проливу у берегов Крыма. Спустя несколько часов спасатели подняли их на борт сухогруза «Сарыч». Пока что судно не может войти в порт из-за шторма.