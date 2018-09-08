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Ученые назвали опасность сонливости

09.09.2018 10:51 — Разное | UDF  
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© Fotolia / Antonioguillem
Ученые из Университета Джона Хопкинса в США выявили почти трехкратное увеличение риска заболевания болезнью Альцгеймера у людей, которые часто испытывают сонливость в течение дня. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на портале учреждения.

Исследователи проанализировали данные 123 добровольцев, которые по мере старения в течение 16 лет отчитывались о состоянии своего здоровья и проходили позитронно-эмиссионную томографию мозга.

Выяснилось, что добровольцы, которые жаловались на сонливость в дневное время, оказались почти в три раза сильнее подвержены отложению в мозге белка бета-амилоида, а именно пептида Aβ42, который считается одним из основных факторов, провоцирующих болезнь Альцгеймера.

По словам Адама Спира, одного из авторов исследования, выводы ученых позволяют говорить о взаимосвязи между нарушениями сна и развитием болезни Альцгеймера. Ученый добавил, что это лишь подтверждает гипотезу о том, что плохой сон может способствовать развитию заболевания.

Так как на данный момент методов лечения болезни Альцгеймера не существует, необходимо совершенствовать способы профилактики заболевания, в том числе при помощи лечения нарушений сна, заключил Спир.

Считается, что болезнь Альцгеймера возникает из-за накопления в нейронах патогенного вещества — белка бета-амилоида. Он образуется из обрезков белка APP, который участвует в процессах починки поврежденных нейронов и формировании связей между ними. Нарушения в переработке молекул этого белка приводят к появлению бляшек бета-амилоида и уничтожению нервных клеток.

 
 
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