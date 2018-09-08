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Премьер-министр Абхазии погиб в ДТП

09.09.2018 10:48 — Разное | UDF  
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Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости
Премьер-министру Абхазии Геннадию Гагулии было 70 лет.

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в аварии. Информацию об этом «Звезде» подтвердили в пресс-службе. Как рассказала пресс-секретарь Гагулии Диана Зантария, по предварительным данным, инцидент произошел произошел около 22:00 мск (23:00 по местному времени) недалеко от поста милиции Мюссера.

«С прискорбием сообщаем о том, что премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия скончался на 71-м году жизни в результате ДТП, произошедшего на отрезке дороги Псоу - Сухум около 23 часов 8 сентября», - сказала Диана Зантария.

В машине, помимо премьер-министра, находились водитель и охранник, по имеющейся информации, они не пострадали.

Как уточнили в пресс-службе, правительственный кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию.

Геннадию Гагулии было 70 лет. Впервые он занял должности премьер-министра Республики в 1995 и покинул пост в 1997 году, также он возглавлял кабинет министров с 2002 по 2003 годы. А 25 апреля 2018 года он был вновь назначен на эту должность.

 
 
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Премьер-министру Абхазии Геннадию Гагулии было 70 лет.
 
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