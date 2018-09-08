Беларусь - Сан-Марино. Разгром!

Белорусы провели дебютный поединок в Лиге наций и с разгромным счетом победили сборную Сан-Марино.

""Белакрылыя» камня на камне не оставили от соперников, крупно победив со счетом 5:0. В первом тайме за белорусов отличились Стасевич и Драгун, а во второй половине встречи счёт до разгромного довели Сарока, Ковалев и все тот же Драгун. Уверенная победа нашей сборной и первые 3 очка в копилку "белакрылых" в Лиге наций", - сообщает официальный сайт Ассоциации Белорусской федерации футбола (АБФФ).





Матч состоялся 8 сентября вечером на минском стадионе "Динамо".