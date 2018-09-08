Лукашенко: снижение напряженности в зоне Корейского полуострова была бы невозможна без усилий Ким Чен Ына

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Государственного Совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына с 70-летием со дня образования КНДР, проинформировали в пресс-службе белорусского лидера в воскресенье.

"Всемирная общественность внимательно следит за событиями, которые происходят вокруг Корейского полуострова. Снижение напряжения и переход к диалогу были бы невозможны без Ваших усилий, направленных на укрепление мира и стабильности в регионе", - отметил А.Лукашенко в поздравительном послании.

Также президент Беларуси пожелал Ким Чен Ыну счастья, здоровья и осуществления планов, направленных на процветание КНДР и благополучия ее граждан, проинформировали в пресс-службе.