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Армения не допустит членства Азербайджана в ОДКБ без решения карабахского конфликта – Пашинян
Армения воспользуется правом вето при вхождении Азербайджана в ОДКБ, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Армения имеет все ресурсы, чтобы этого не позволить. Это вето. Без всеобъемлющего, полного, долгосрочного, проверенного жизнью решения карабахского конфликта ни одно правительство Армении не может выразить по этому вопросу другого мнения", - сказал Н.Пашинян в интервью программе "Зинуж" ("Военная сила)" министерства обороны республики.
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Армения воспользуется правом вето при вхождении Азербайджана в ОДКБ, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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