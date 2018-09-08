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2-летний мальчик погиб на пожаре в Ганцевичском районе
Новости Беларуси. 8 сентября около четырёх часов дня на территории частного домовладения в деревне Чудин Ганцевичского района произошёл пожар, в результате которого погиб мальчик.
Как
Выясняется причина пожара.
Во время загорания сарая 32-летняя мать ребёнка и её 37-летний муж работали в поле, находясь в ста метрах от постройки. Женщина находится в отпуске по уходу за ребенком, в семье воспитывается семеро детей.
Летом 2018 года случился пожар в Минском районе.
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Новости Беларуси. 8 сентября около четырёх часов дня на территории частного домовладения в деревне Чудин Ганцевичского района произошёл пожар, в результате...
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