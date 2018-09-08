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2-летний мальчик погиб на пожаре в Ганцевичском районе

09.09.2018 09:50 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 8 сентября около четырёх часов дня на территории частного домовладения в деревне Чудин Ганцевичского района произошёл пожар, в результате которого погиб мальчик.  

Как сообщает Брестское ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей сарай с сеном был полностью охвачен огнём. При ликвидации пожара под обломками строения было обнаружено тело двухлетнего ребёнка.  

Выясняется причина пожара.  

2-летний мальчик погиб на пожаре в Ганцевичском районе
Фото: Брестское ОУМЧС  

Во время загорания сарая 32-летняя мать ребёнка и её 37-летний муж работали в поле, находясь в ста метрах от постройки. Женщина находится в отпуске по уходу за ребенком, в семье воспитывается семеро детей.  

Летом 2018 года случился пожар в Минском районе. 

Погибли два ребёнка 4 и 7 лет – подробнее здесь.  

 
 
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Новости Беларуси. 8 сентября около четырёх часов дня на территории частного домовладения в деревне Чудин Ганцевичского района произошёл пожар, в результате...
 
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