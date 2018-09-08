2-летний мальчик погиб на пожаре в Ганцевичском районе

Новости Беларуси. 8 сентября около четырёх часов дня на территории частного домовладения в деревне Чудин Ганцевичского района произошёл пожар, в результате которого погиб мальчик.

Как сообщает Брестское ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей сарай с сеном был полностью охвачен огнём. При ликвидации пожара под обломками строения было обнаружено тело двухлетнего ребёнка.

Выясняется причина пожара.



Фото: Брестское ОУМЧС

Во время загорания сарая 32-летняя мать ребёнка и её 37-летний муж работали в поле, находясь в ста метрах от постройки. Женщина находится в отпуске по уходу за ребенком, в семье воспитывается семеро детей.

Летом 2018 года случился пожар в Минском районе.