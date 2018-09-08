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Белорусская hardware-компания подарила Минску «Василёк» с 48 лепестками

09.09.2018 11:04 — Разное | Партизан  
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Вертится на Зыбицкой.
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Инжиниринговая компания EnCata подарила Минску движущуюся скульптуру из металла «Василёк». Подарок приурочили ко Дню города, и уже сегодня жители города могут увидеть её на главной «барной улице» города — Зыбицкой.

Инсталляция появилась между зданием под адресу Зыбицкая 6 и набережной Свислочи. Это пятиметровый «цветок» из металла, «лепестки» которого эффектно развеваются от ветра.

Скульптура состоит из 16 алюминиевых блоков, к каждому из которых прикреплены три лепестка-лопасти. Как только один из них начинает движение (это происходит даже при лёгких порывах ветра) — конструкция приводит в движение все остальные элементы.

В размещённом у основания объёкта QR-коде скрыта ссылка, по которой вскоре можно будет увидеть видео о создании инсталляции.

 
Теги: Минск
 
 
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