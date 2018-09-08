Белорусская hardware-компания подарила Минску «Василёк» с 48 лепестками

Инжиниринговая компания EnCata подарила Минску движущуюся скульптуру из металла «Василёк». Подарок приурочили ко Дню города, и уже сегодня жители города могут увидеть её на главной «барной улице» города — Зыбицкой.





Инсталляция появилась между зданием под адресу Зыбицкая 6 и набережной Свислочи. Это пятиметровый «цветок» из металла, «лепестки» которого эффектно развеваются от ветра.





Скульптура состоит из 16 алюминиевых блоков, к каждому из которых прикреплены три лепестка-лопасти. Как только один из них начинает движение (это происходит даже при лёгких порывах ветра) — конструкция приводит в движение все остальные элементы.





В размещённом у основания объёкта QR-коде скрыта ссылка, по которой вскоре можно будет увидеть видео о создании инсталляции.



