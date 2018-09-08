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Сгноили в тюрьме? У «секс-тренера» Насти Рыбки, белоруса Алекса Лесли, в таиландском заключении обнаружились проблемы с сердцем и ногами

09.09.2018 11:01 — Разное | Партизан  
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Информация о том, что у заключенного в паттайиской тюрьме «секс-инструктора» Александра Кириллова (Алекса Лесли) серьезные проблемы со здоровьем, появилась 6 сентября.

Сгноили в тюрьме? У «секс-тренера» Насти Рыбки, белоруса Алекса Лесли, в таиландском заключении обнаружились проблемы с сердцем и ногами
В соцсетях распространилась копия справки из больницы Banglamung Hospital от 23 августа на тайском языке. В документе был обозначен диагноз «тромбоз глубоких вен ног» и «мерцательная аритмия», а также стояла запись: «оказана медицинская помощь в больнице Banglamung».

В настоящее время Александр Кириллов содержится в тюрьме строгого режима Нонг Пла Лай в одной камере с 50 арестантами.

По словам самого Лесли, он неоднократно требовал провести медицинский осмотр, но ему присылали врача, который не смог ему помочь.

Адвокат Лесли Саттхапхон Сийоха заявил, что ни о какой госпитализации речь не шла. «Действительно, еще в августе Алекс обратился за врачебной помощью и посетил в сопровождении тюремной охраны городскую государственную больницу Banglamung Hospital. Ему поставили диагноз, связанный с состоянием кровеносных сосудов ног и сердечной мышцы, и выписали необходимые медикаменты», — сообщил Сийоха РИА «Новости».

«О необходимости срочной госпитализации речь не шла, ему было назначено амбулаторное лечение», — подчеркнул юрист.


По словам адвоката, в данный момент защита прорабатывает возможность выхода подсудимых под залог. Однако в Таиланде это сделать проблематично: согласно законодательству, прошение о временном освобождении подсудимого под залог на время суда может подать только его адвокат или залогодатель, гражданин Таиланда, не имеющий проблем с законом. Апелляционный суд уже один раз отказал в подобном прошении, сославшись на то, что вероятность побега подсудимых после освобождения слишком велика — у них нет ни постоянного жилья в Таиланде, ни работы.

Ранее Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), Александр Кириллов (Алекс Лесли), и еще шестеро россиян и граждан Белоруссии, которых судят за организацию тренингов по оказанию услуг сексуального характера в составе преступной группы, в очередной раз отказались признать свою вину на суде в городе Паттайя.

«Я буду доказывать, что наш тренинг был просто тренингом, что он не нарушал закон и что намерения нарушить таиландское законодательство у нас не было», — сказал суду Лесли, по версии следствия, руководивший «тренингом».

Настя Рыбка и остальные подсудимые заявили, что они были лишь слушателями и участниками тренинга, за участие в котором заплатили деньги, и не были его организаторами.

«Я не участвовала ни в каких оргиях, когда я была здесь, во время семинара, по ночам я спокойно спала в своем номере в гостинице», — заявила Вашукевич.

Тем временем жены арестованных на секс-тренинге в Таиланде россиян продолжают доказывать полную невиновность своих мужей с точки зрения российского и таиландского законодательства.

Женщины, которые вот уже несколько месяцев живут в Паттайе и ежедневно посещают в городской тюрьме своих арестованных на секс-тренинге мужей, заявили, что их супруги были просто клиентами, которые заплатили большие деньги.

«И мы не в состоянии понять, почему наши мужья, приехавшие на этот тренинг как клиенты, как слушатели, уже полгода сидят в невозможных условиях в переполненной таиландской тюрьме, где в тридцатиметровых камерах содержатся по пятьдесят человек, и обвиняются в участии в каком-то преступном сообществе, которое якобы предоставляет услуги сексуального характера. Им до начала судебных допросов свидетелей сидеть в тюрьме еще почти полгода, а еще — сколько продлится суд и какой будет результат, вообще неизвестно», — сказали женщины РИА «Новости».

Затянувшееся путешествие Вашукевич, Кириллова и их соратников по изоляторам Таиланда началось 26 февраля. Рыбку, Лесли и еще восьмерых человек задержали в тот день в отеле Паттайи за организацию секс-тренинга для туристов, на который записались 43 российских туриста — как женщин, так и мужчин. За участие в мастер-классе они заплатили по 20 тыс. бат — это около 39 тыс. рублей. По окончании тренинга россияне должны были стать секс-гуру и получить сертификат в качестве подтверждения квалификации.

Помимо организации проституции, Вашукевич, Лесли и сообщники обвинялись также в незаконной трудовой деятельности на территории Таиланда. По второй статье Рыбке и сообщникам грозило заключение в тюрьме до двух лет, а также штраф размером более $3 тыс. Однако 17 апреля вина Рыбки, Лесли и других фигурантов этого дела по данной статье была признана недоказанной. Как уточнил адвокат Саттхапхон Сийотха, такой приговор суда был вызван недавним вступлением в силу изменений в трудовом законодательстве.

 
 
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Информация о том, что у заключенного в паттайиской тюрьме «секс-инструктора» Александра Кириллова (Алекса Лесли) серьезные проблемы со здоровьем, появилась 6...
 
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