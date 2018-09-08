На матче Беларусь — Сан-Марино задержали фанатов с бело-красно-белыми флагами

С трибуны было слышны возгласы "Жыве Беларусь!".





После того, как ОМОН вывел нескольких человек со стадиона, остальные болельщики в фанатском секторе пели песню "Воины света", которая в свое время стала неофициальным гимном украинского Майдана.





Прессбол , задержания произошли после матча, в течение 15 минут с фанатского сектора никого не выпускали. Как уточняет, задержания произошли после матча, в течение 15 минут с фанатского сектора никого не выпускали.





Футбольный матч закончился со счетом 5:0 в пользу Беларуси.