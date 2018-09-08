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На матче Беларусь — Сан-Марино задержали фанатов с бело-красно-белыми флагами

09.09.2018 10:54 — Разное | Партизан  
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В Минске на футбольном матче турнира Лига наций Беларусь - Сан-Марино задержали нескольких человек, так как они принесли на трибуны бело-красно-белые флаги, сообщает Радио Свобода.

С трибуны было слышны возгласы "Жыве Беларусь!".

После того, как ОМОН вывел нескольких человек со стадиона, остальные болельщики в фанатском секторе пели песню "Воины света", которая в свое время стала неофициальным гимном украинского Майдана.

Как уточняет Прессбол, задержания произошли после матча, в течение 15 минут с фанатского сектора никого не выпускали.

Футбольный матч закончился со счетом 5:0 в пользу Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на футбольном матче турнира Лига наций Беларусь - Сан-Марино задержали нескольких человек, так как они принесли на трибуны бело-красно-белые флаги,...
 
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