|
На матче Беларусь — Сан-Марино задержали фанатов с бело-красно-белыми флагами
В Минске на футбольном матче турнира Лига наций Беларусь - Сан-Марино задержали нескольких человек, так как они принесли на трибуны бело-красно-белые флаги, сообщает
С трибуны было слышны возгласы "Жыве Беларусь!".
После того, как ОМОН вывел нескольких человек со стадиона, остальные болельщики в фанатском секторе пели песню "Воины света", которая в свое время стала неофициальным гимном украинского Майдана.
Как уточняет
Футбольный матч закончился со счетом 5:0 в пользу Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске на футбольном матче турнира Лига наций Беларусь - Сан-Марино задержали нескольких человек, так как они принесли на трибуны бело-красно-белые флаги,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)