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Названа самая популярная среди туристов страна мира
Также эксперты составили рейтинг самых быстрорастущих туристических направлений.
Всемирная туристическая организация назвала Францию самой посещаемой страной мира, сообщает
По данным опубликованного доклада Всемирной туристской организации, рост международного туризма не демонстрирует признаков замедления: за 2017 год эксперты насчитали на 6,8 % больше прибытий, чем годом ранее.
В докладе это объясняется экономическим подъемом, который приводит к росту спроса.
Первое место рейтинга самых популярных среди туристов стран заняла Франция (ее посетили 86,7 миллионов человек), на втором месте расположилась Испания (81,8 миллионов), на третьем – США (75,9 миллионов). Замкнули пятерку Китай (60,7 миллионов) и Италия (58,3 миллионов).
Также эксперты составили рейтинг самых быстрорастущих туристических направлений, который возглавил Египет (рост на 55,1%), на втором месте — Того (46,7%), на третьем — Сан-Марино (31,1%). Замкнули пятерку Вьетнам (29,1%) и Грузия (27,9%).
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Также эксперты составили рейтинг самых быстрорастущих туристических направлений.
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