“В Светлогорске запрещено жаловаться на плохое самочувствие”. Светлогорск и район медленно вымирают

По официальным данным, Светлогорский завод беленой целлюлозы планирует выбрасывать в воздух 24 наименования загрязняющих веществ суммарным объемом около пяти тысяч тонн в год.









Справка. ПДК – это максимальная концентрация химических элементов и их соединений в окружающей среде, которая при повседневном влиянии в течение длительного времени на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых современными методами исследований в любые сроки жизни настоящего и последующего поколений. Эта величина обусловлена клиническими и санитарно-гигиеническими нормами и законодательный характер. Нормативные величины ПДК устанавливаются обычно с двукратным запасом. Одним из вредных веществ, выбрасываемых новым заводом, является метилмеркаптан – бесцветный газ с неприятным запахом.





Метантиол (одорант) (Метилмеркаптан)





В ничтожных концентрациях пары вызывают рефлекторную тошноту и головную боль вследствие отвратительного запаха. В более высоких концентрациях влияют на центральную нервную систему. Обладают наркотическим эффектом, характеризующимся особой мышечной скованностью.





Меры первой помощи пострадавшим от воздействия вещества: при легких отравлениях – свежий воздух, покой, крепкий чай или кофе. При сильной тошноте – аминазин (0,025 г), трифтазин (0,001 г) или седативные средства, а также витамины В6 (10 мг), РР (25 мг), С (100 мг). При упорной рвоте – внутримышечно 1 – 2 мг 2,5% раствора аминазина. При раздражении слизистой глаз, полости рта и носа – обильно промыть 2% раствором соды, в нос закапать несколько капель раствора 0,05% нафтизина. При попадании на кожу тщательно обмыть теплой водой с мылом.





Порог восприятия запаха 0,0001-0,0003 мг/м3. Опасен при вдыхании, проглатывании, попадании на кожу. При высоких концентрациях возникает раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей и глаз, тошнота, головокружение, в тяжелых случаях судороги, наркотическое опьянение. Поражающая концентрация 1700 мг/м3.





Оказание первой помощи





В зараженной зоне: надеть противогаз, немедленно эвакуировать из зоны заражения.





После эвакуации из зараженной зоны: при нарушении дыхания ингаляция кислорода, искусственная вентиляция легких; обильное промывание кожи и слизистых водой или 2%-ным раствором питьевой соды; покой, тепло.





Метилмеркаптан преимущественно содержится в выбросах предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. В Амурске, Архангельске, Байкальске, Братске, Сыктывкаре и некоторых других городах концентрация метилмеркаптана в атмосферном воздухе превышает максимальную разовую ПДК (0,1 мкг/м-1) в 20 – 98 % случаях. Во многих из этих городов выявлены негативные изменения состояния здоровья детского населения.





Сравнительный анализ, проведенный среди жителей 8 городов – Коряжмы, Новодвинска, Светлогорска, Приозерска, Кондопоги, Усть-Илима, Байкальска, Сегежи, показал схожие тенденции, выражающиеся в увеличении суммарной заболеваемости детей дошкольного возраста (в 1,3 – 2,0 раза) и числа часто болеющих детей (в 2 раза). Установлена достоверная связь между уровнем загрязнения атмосферного воздуха и общей заболеваемостью детей, причем в загрязненных районах дети болеют более тяжело. Основную долю составляют заболевания органов дыхания, кожи и подкожной клетчатки, детские воздушно-капельные инфекции, отиты. В некоторых городах отмечаются также нарушения репродуктивной функции у женщин. По результатам исследования, проведенного в 1992 г. А. О. Карелиным, даже у неработающих на заводе, но проживающих в зонах загрязнения, число токсикозов в 2 раза выше, чем в контрольной группе.





В заключение № 94 Государственной экологической экспертизы по Светлогорскому заводу еще в 2008 году было установлено:

ряд веществ, которые будут выбрасываться в атмосферный воздух от источников производства беленой сульфатной целлюлозы, обладают эффектом суммации при совместном присутствии, в том числе и с теми веществами, которые уже поступают от действующих производств, расположенных в Светлогорском промузле. Трансформация загрязняющих веществ, содержащихся в атмосферном воздухе, с учетом прогнозируемых выбросов может привести к образованию новых загрязняющих веществ 1 – 2 классов опасности.





В процессе отбеливания целлюлозы при использовании диоксида хлора, содержащийся в древесине лигнин, взаимодействуя с хлорными реагентами, образует диоксины и фураны, являющиеся высокотоксичными соединениями, которые потом поступают в сточные воды.





В нашем случае все гораздо сложнее – исследования в РФ брали за основу отдельностоящие заводы без учета иных вредных выбросов других производств. Поэтому последствия для людей будут более тяжелыми.





В Светлогорске рабочим предприятий запрещено жаловаться на плохое самочувствие, вызываемое вредными выбросами завода, под угрозой увольнения. В настоящее время с жалобами обращаются водители маршруток, а ведь это – безопасность пассажироперевозок.





С наступлением нового учебного года дошла очередь и до школ: учителям в разговорах с родителями запрещено употреблять слова «завод», «запахи» и так далее. Что происходит? Запахи не исчезают ни днем, ни ночью. На дворе стоит теплая погода, форточки в домах открыты. Дети, надышавшись вредными веществами, не высыпаются, испытывают тошноту, головокружение и, естественно, не идут в школу, а иногда детям становится плохо прямо на уроках. Когда родители звонят учителям, в ответ слышат: несите справки. А медикам, как известно, запрещено увязывать плохое самочувствие с выбросами Светлогорского завода беленой целлюлозы.





Откуда исходит запрет – догадаться нетрудно. Людей заставляют молчать, пытаются убить инстинкт самосохранения не только за себя, но и за детей. Например, зампредседателя райисполкома по экономике возложил на себя полицейские функции и ходит по местам, где собирают подписи против завода; заведующие отделениями райбольницы требуют от подчиненных не ходить на митинг протеста («увидим – больше у нас не работаете»). Идет борьба не с причинами, а с последствиями; однако проблему выброса вредных веществ никакие запреты не решат.





Есть сведения что руководство завода и концерн «Беллесбумпром» скрывают не только от общественности, но и от руководства района реальные замеры выбросов вредных веществ в окружающую среду. Если подтвердится данная информация, то получается, что на жителей города и района устроена химическая атака. Считаю, что все кто участвуют в сокрытии информации, устанавливает запреты, запрещает жаловаться на плохое самочувствие в результате работы завода и т.д. являются пособниками организаторов по отравлению людей. При разговорах с жителями города слышу жалобы на резкое ухудшение здоровья: внезапные судороги, аллергия, вялость, першение в горле, тошнота.





По данным Белстата, Светлогорск лидирует в Гомельской области по сокращению количества жителей за 2017 год (смотрите справку). Но по моим подсчетам, за восемь месяцев 2018 года город подошел к прошлогодней цифре. И это при том, что в районе приняты и реализуются ряд государственных программ: «Здоровье народа и демографическая безопасность», «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2016-2020 годы», а также стратегия в области охраны окружающей среды в РБ до 2025 года. Все эти мероприятия направлены на создание условий для «улучшения здоровья населения, пропаганду здорового образа жизни, развитие и укрепление семейных ценностей, повышение престижа родительства, сокращение уровня смертности, увеличение ожидаемой продолжительности жизни…»





Белстат опубликовал предварительные данные о численности населения районов Гомельской области. Согласно статистическим данным численность населения Гомельской области в 2017 году сократилась на 4,9 тысяч человек. Из всех регионов рост численности населения наблюдался только в Ветковском, Мозырском, Гомельской районе и областном центре.





Абсолютным лидером по сокращению численности населения является Светлогорский район: всего за год численность населения здесь сократилась на 1,4 тысячи человек. Отметим, что Светлогорский район возглавляет рейтинг вымирающих районов Гомельской области уже второй год подряд. Второе место по сокращению численности населения занимает Добрушский район, численность которого сократилась почти на 700 человек. В относительном выражении лидером по сокращению численности населения является Лоевский район, численность которого за год сократилась на 1,9%.









И как все эти программы согласуются с вредными выбросами и снижением уровня населения? Полный провал! Квартиры в городе подешевели настолько, что уже не продаются – некому покупать, люди бегут из города (трехкомнатная квартира стоит 18 тыс.$, двухкомнатная – 10-14 тыс.$).





Когда у человека отнимают надежду на достойную жизнь, на ее место приходит гнев, чувство мщения и жестокость. Тут есть о чем подумать нашим руководителям.





Анатолий Змитрович, руководитель инициативной группы граждан Светлогорска по контролю за строительством завода беленой целлюлозы





СПРАВКА.





В 2012 году ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» и ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМСЕ» приступили к реализации совместного проекта по возведению завода сульфатной беленой целлюлозы. По прогнозам специалистов, новое предприятие будет выпускать до 400 тыс. тонн сульфатной беленой целлюлозы в год и позволит полностью обеспечить целлюлозно-бумажные предприятия страны качественным волокнистым сырьем.





Планировалось запустить завод 31 декабря 2015 года — из-за бракованного кабеля запуск предприятия отложили.





Очередной запуск, назначенный на 7 ноября 2017 года, не состоялся. Правда, о причинах власти предпочли не распространяться.





В марте 2017 года глава «Беллесбумпрома» Юрий Назаров упрекал китайскую компанию САМСЕ в срыве запуска завода в Светлогорске. Одной из причин задержки стали споры вокруг кабельной продукции, которая была забракована беларуской стороной. Недавно местные жители взбунтовались из-за запаха, который издает новый завод.





В ноябре 2017 года Анатолию Змитровичу передали документ: протокол поручений вице-премьера Владимира Семашко об устранении недостатков. В протоколе указаны 11 подпунктов, которые предписывают провести сложные технические работы комплексного плана, на которые, похоже, у работников предприятия просто-напросто не хватит опыта и квалификации. А пункт гласит: «Продлить срок действия разрешения на производство строительно-монтажных работ до 1 ноября 2018 года».





В итоге А.Змитрович пришел к выводу, что завод запустят не ранее ноября 2018 года.





Пробные пуски завода оборачиваются настоящими муками для жителей Светлогорска и деревни Якимова слобода: дышать становится нечем.





Президентским указом срок реализации инвестиционного проекта по строительству завода сульфатной беленой целлюлозы на базе Светлогорского ЦКК продлен на пять лет — с 2023-го до 2028 года.



