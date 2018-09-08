ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В этом году белорусы принесли в обменники более 6 миллиардов долларов

09.09.2018 09:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
За восемь месяцев 2018 года белорусы принесли в обменники более 6 миллиардов долларов в эквиваленте.

Как информирует пресс-служба Нацбанка, за тот же период население купило чуть более $5 млрд. Таким образом, чистая продажа составила более миллиарда долларов.

Похожая ситуация была в прошлом году — за 2017 год белорусы продали валюты на $1,7 млрд больше, чем купили. Тенденция сохраняется и в этом году. По итогам января-мая чистая продажа валюты составляла 658 млн долларов, через месяц — уже почти 800 миллионов долларов. Еще за два месяца сумма выросла на $200 млн.

Получается, что сбережения белорусов продолжают уменьшаться.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За восемь месяцев 2018 года белорусы принесли в обменники более 6 миллиардов долларов в эквиваленте.
 
Новости дня
Новости разные
 
2-летний мальчик погиб на пожаре в Ганцевичском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Lida.Info
Свислочская газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика