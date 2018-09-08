|
В этом году белорусы принесли в обменники более 6 миллиардов долларов
За восемь месяцев 2018 года белорусы принесли в обменники более 6 миллиардов долларов в эквиваленте.
Как информирует пресс-служба Нацбанка, за тот же период население купило чуть более $5 млрд. Таким образом, чистая продажа составила более миллиарда долларов.
Похожая ситуация была в прошлом году — за 2017 год белорусы продали валюты на $1,7 млрд больше, чем купили. Тенденция сохраняется и в этом году. По итогам января-мая чистая продажа валюты составляла 658 млн долларов, через месяц — уже почти 800 миллионов долларов. Еще за два месяца сумма выросла на $200 млн.
Получается, что сбережения белорусов продолжают уменьшаться.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За восемь месяцев 2018 года белорусы принесли в обменники более 6 миллиардов долларов в эквиваленте.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)