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Сирия готова покупать белорусскую тяжелую технику
Беларусь и Сирия готовятся заключить соглашение о поставках тяжелой строительной техники и карьерных самосвалов, заявил посол Беларуси в САР Александр Пономарев.
Белорусские предприятия принимают участие в Дамасской международной выставке. На белорусском стенде размещена продукция 11 белорусских компаний, работающих в различных отраслях.
"Ведется работа по заключению ряда контрактов на поставку в Сирию техники МАЗ и "БелАЗ". Хорошие перспективы на сирийском рынке у наших трансформаторов и молочной продукции", — цитирует слова Пономарева
Дипломат добавил, что по сравнению с прошлым годом интерес сирийского бизнеса к белорусской продукции значительно вырос.
Белорусы в этом году приготовили сирийцам сюрприз — привезли на гастроли Государственный академический ансамбль танца, который выступил в Дамасской опере. Кроме сирийской столицы, ансамбль выступит в других городах САР.
"По сути, эту неделю смело можно объявлять Днями экономики и культуры Республики Беларусь", — подчеркнул дипломат.
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Беларусь и Сирия готовятся заключить соглашение о поставках тяжелой строительной техники и карьерных самосвалов, заявил посол Беларуси в САР Александр Пономарев.
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