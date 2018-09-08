Сирия готова покупать белорусскую тяжелую технику

Белорусские предприятия принимают участие в Дамасской международной выставке. На белорусском стенде размещена продукция 11 белорусских компаний, работающих в различных отраслях.





РИА Новости . "Ведется работа по заключению ряда контрактов на поставку в Сирию техники МАЗ и "БелАЗ". Хорошие перспективы на сирийском рынке у наших трансформаторов и молочной продукции", — цитирует слова Пономарева





Дипломат добавил, что по сравнению с прошлым годом интерес сирийского бизнеса к белорусской продукции значительно вырос.





Белорусы в этом году приготовили сирийцам сюрприз — привезли на гастроли Государственный академический ансамбль танца, который выступил в Дамасской опере. Кроме сирийской столицы, ансамбль выступит в других городах САР.





"По сути, эту неделю смело можно объявлять Днями экономики и культуры Республики Беларусь", — подчеркнул дипломат.



