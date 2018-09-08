ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сирия готова покупать белорусскую тяжелую технику

09.09.2018 09:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь и Сирия готовятся заключить соглашение о поставках тяжелой строительной техники и карьерных самосвалов, заявил посол Беларуси в САР Александр Пономарев.

Белорусские предприятия принимают участие в Дамасской международной выставке. На белорусском стенде размещена продукция 11 белорусских компаний, работающих в различных отраслях.

"Ведется работа по заключению ряда контрактов на поставку в Сирию техники МАЗ и "БелАЗ". Хорошие перспективы на сирийском рынке у наших трансформаторов и молочной продукции", — цитирует слова Пономарева РИА Новости.

Дипломат добавил, что по сравнению с прошлым годом интерес сирийского бизнеса к белорусской продукции значительно вырос.

Белорусы в этом году приготовили сирийцам сюрприз — привезли на гастроли Государственный академический ансамбль танца, который выступил в Дамасской опере. Кроме сирийской столицы, ансамбль выступит в других городах САР.

"По сути, эту неделю смело можно объявлять Днями экономики и культуры Республики Беларусь", — подчеркнул дипломат.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Сирия готовятся заключить соглашение о поставках тяжелой строительной техники и карьерных самосвалов, заявил посол Беларуси в САР Александр Пономарев.
 
Новости дня
Новости разные
 
Украинец Шаройко, который находится в белорусской тюрьме, жалуется на здоровье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Lida.Info
Свислочская газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика