Украинец Шаройко, который находится в белорусской тюрьме, жалуется на здоровье

По словам Тымчука, украинскому журналисту нужно медицинское обследование и назначение соответствующей диеты. Кроме того, Шаройко жалуется, что у него на коже появилась красная сыпь. Такие же симптомы есть практически у всех узников СИЗО КГБ, однако медработники учреждения говорят, что не стоит обращать внимание на такие высыпания.





При этом КГБ всячески блокирует доступ к Шаройко представителей украинского посольства в Беларуси, а материалы суда над ним остаются засекреченными.





Украинского журналиста Павла Шаройко задержали 25 октября 2017 года в Минске и обвинили в создании в Беларуси шпионской сети с участием граждан страны, которые якобы за денежное вознаграждение собирали информацию разведывательного характера в военно-политической сфере.





Радио Свобода. 23 мая Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко к 8 годам заключения. В Украине считают, что его задержание произошло в ответ на задержание в Чернигове белоруса Юрия Политики, которого также обвинили в шпионаже, сообщает



