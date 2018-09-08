|
Украинец Шаройко, который находится в белорусской тюрьме, жалуется на здоровье
Украинский журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси на 8 лет заключения за шпионаж, жалуется на состояние здоровья. У Шаройко резко повысился уровень глюкозы в крови, что может свидетельствовать о начале диабета. Об этом пишет в Фейсбуке руководитель волонтерской организации "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
По словам Тымчука, украинскому журналисту нужно медицинское обследование и назначение соответствующей диеты. Кроме того, Шаройко жалуется, что у него на коже появилась красная сыпь. Такие же симптомы есть практически у всех узников СИЗО КГБ, однако медработники учреждения говорят, что не стоит обращать внимание на такие высыпания.
При этом КГБ всячески блокирует доступ к Шаройко представителей украинского посольства в Беларуси, а материалы суда над ним остаются засекреченными.
Украинского журналиста Павла Шаройко задержали 25 октября 2017 года в Минске и обвинили в создании в Беларуси шпионской сети с участием граждан страны, которые якобы за денежное вознаграждение собирали информацию разведывательного характера в военно-политической сфере.
23 мая Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко к 8 годам заключения. В Украине считают, что его задержание произошло в ответ на задержание в Чернигове белоруса Юрия Политики, которого также обвинили в шпионаже, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинский журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси на 8 лет заключения за шпионаж, жалуется на состояние здоровья. У Шаройко резко повысился уровень глюкозы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)