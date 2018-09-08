В Миорах установят каменные кубики и мячик — это памятник детям войны

Тендер на изготовление этого монумента объявило жилищно-коммунальное хозяйство Миорского района, ориентировочная стоимость каменной композиции составляет 4600 рублей.





Согласно документации закупки, идея этого памятника возникла в 2016 году, когда в Миорах отмечали 75-летие с начала Великой Отечественной войны и 55-летие фонда мира. Скульптурную композицию решили разместить в сквере центре города неподалеку от мемориала в честь освободителей Миорского района, вероятно, имеется в виду площадь Павших Борцов.





Композиция задумана в виде разрушенной детской площадки: на песочнице будут установлены пять кубиков и мячик из серого гранита, а также скамейка. Монумент установят на бетонное основание, которое покроют натуральным щебнем, кубики будут сложены в пирамидку, на вершине которой разместится голубь — символ мира.





На гранях кубиков, которые символизируют пять военных лет, должны выгравировать изображения игрушек и буквы, из которых можно сложить слово «МИР». На двух нижних кубиках укажут годы начала и завершения Великой Отечественной войны — 1941 и 1945.





Также на один из кубиков на две грани нанесут первый куплет песни «Не совместимы дети и война»:





«Играют дети всей земли в войну,

Но разве о войне мечтают дети?

Пусть только смех взрывает тишину

На радостной безоблачной планете!

М. Садовский»





Высота монумента составит 2,4 метра, он займет площадь 3 на 3 метра. Работы по его установке должны завершиться в октябре.





Витебский художественно-экспертный совет по монументальному и монументально-декоративному искусству 26 июля внес некоторые замечания в проект. Так, нужно изменить композиционное размещение кубиков — один отбросить в сторону, а остальные разместить в немного хаотичном порядке. При этом должна сохраниться надпись «МИР». Скамейку уберут на задний план, и ее можно будет использовать по прямому назначению. А голубь должен быть стилизован под фигурку «оригами». Также на гальку нанесут цветные рисунки и слова «МАМА», «МИР» и тому подобное.