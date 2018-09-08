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В Миорах установят каменные кубики и мячик — это памятник детям войны

09.09.2018 09:24 — Разное | Партизан  
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В центре Миор должен появиться памятник «Дети мира - детям войны», сооруженный на средства Белорусского фонда мира: гранитные мячик и пирамидка из кубиков высотой более двух метров, на которой будет сидеть голубь.

Тендер на изготовление этого монумента объявило жилищно-коммунальное хозяйство Миорского района, ориентировочная стоимость каменной композиции составляет 4600 рублей.

Согласно документации закупки, идея этого памятника возникла в 2016 году, когда в Миорах отмечали 75-летие с начала Великой Отечественной войны и 55-летие фонда мира. Скульптурную композицию решили разместить в сквере центре города неподалеку от мемориала в честь освободителей Миорского района, вероятно, имеется в виду площадь Павших Борцов.

Композиция задумана в виде разрушенной детской площадки: на песочнице будут установлены пять кубиков и мячик из серого гранита, а также скамейка. Монумент установят на бетонное основание, которое покроют натуральным щебнем, кубики будут сложены в пирамидку, на вершине которой разместится голубь — символ мира.

На гранях кубиков, которые символизируют пять военных лет, должны выгравировать изображения игрушек и буквы, из которых можно сложить слово «МИР». На двух нижних кубиках укажут годы начала и завершения Великой Отечественной войны — 1941 и 1945.

Также на один из кубиков на две грани нанесут первый куплет песни «Не совместимы дети и война»:

«Играют дети всей земли в войну,
Но разве о войне мечтают дети?
Пусть только смех взрывает тишину
На радостной безоблачной планете!
М. Садовский»

Высота монумента составит 2,4 метра, он займет площадь 3 на 3 метра. Работы по его установке должны завершиться в октябре.

Витебский художественно-экспертный совет по монументальному и монументально-декоративному искусству 26 июля внес некоторые замечания в проект. Так, нужно изменить композиционное размещение кубиков — один отбросить в сторону, а остальные разместить в немного хаотичном порядке. При этом должна сохраниться надпись «МИР». Скамейку уберут на задний план, и ее можно будет использовать по прямому назначению. А голубь должен быть стилизован под фигурку «оригами». Также на гальку нанесут цветные рисунки и слова «МАМА», «МИР» и тому подобное.

 
 
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В центре Миор должен появиться памятник «Дети мира - детям войны», сооруженный на средства Белорусского фонда мира: гранитные мячик и пирамидка из кубиков высотой...
 
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