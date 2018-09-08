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Хороша Даша, да не ваша

09.09.2018 09:20 — Разное | Партизан  
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Как Лукашенко Домрачеву на «лыжи ставил».

Хороша Даша, да не ваша
То, что первый президент Беларуси человек талантливый во многих областях жизнедеятельности – факт неоспоримый и неоднократно подтвержденный. Правда, свидетелей «гения» Александра Григорьевича не много и зачастую о своей гениальности Лукашенко рассказывает белорусам сам. Просто примазываясь к каким-то значимым событиям или персонам. И белорусов заставляют в это верить.

Откровений из уст Александра Григорьевича извергается достаточно много. По любому поводу и по любой теме.

То выясняется, что первый и последний президент СССР Михаил Горбачев часто приглашал Лукашенко в Москву, где “ я еще только депутатом стал, еще при Горбачеве, я и пленумы ЦК готовил, несмотря на свою молодость, меня Горбачев приглашал часто в Москву. Мы проработки делали, я рецензировал "500 дней”  Явлинского… Я очень часто принимал участие в заседаниях правительства в Советском Союзе.

Ну, а как же! Ведь без бывшего директора совхоза «Городец» Шкловского района (не самого, кстати преуспевающего) в Советском Союзе просто не могли принять судьбоносные решения.

Истории про «Скорину, жившего и творившего в Питере» и «стихи Василя Быкова», на «которых вырос» Лукашенко тоже известны всем и стали просто мемами. 

Но самый «гениальный гений» Лукашенко, безусловно, спортивный. По собственному признанию Лукашенко по «специальности футболист», но из-за травмы был вынужден уйти в «менее травмоопасный» хоккей. Видимо, хоккейный гений Лукашенко взял время для отпуска, потому что национальная сборная Беларуси вылетела из сильнейшего дивизиона, а минское «Динамо» в КХЛ начало сезон с трех «баранок». И Александр Григорьевич, переключился на биатлон.

Первые проблески своего «биатлонного гения» Лукашенко явил миру в 2014-м, когда на Сочинской Олимпиаде победы добывала Дарья Домрачева.

Цитата: 

«И посмотрите какую Даша гонку преследования выдала! Сказка, никто так в мире не бегал. Я же ей после победы всю гонку разложил, она говорит: Александр Григорьевич, вы как будто вместе со мной бежали! А я говорю: я же вижу, я же тебя знаю».

К чести Лукашенко, «расклад» гонки произошел ПОСЛЕ, а не до. Но вчера Лукашенко покусился и на «ДО». 

На празднования дня города Лукашенко сказал: Домрачева, когда она маленечкая была, начинала здесь. Вон там еще фотографии есть, я ее учил бегать, говорил: "Ты будешь великой, если сделаешь это, это и это". Она сделала.

Для убедительности еще и Надежду Скардино "в свидетели" приплел. Хотя есть большая уверенность в м, что фотографии маленькой Домрачевой с «учителем» Лукашенко – такой же фейк, как и стихи Быкова. И вот почему. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы просто сопоставить биографии этих людей.

Итак, Дарья Домрачева родилась в 1986-м в Минске. Через четыре года, то есть в 1990-м семья спортсменки уехала в Сибирь, а точнее в Нягань. Маленькая Даша приезжала в Беларусь только на летние каникулы. Президентом страны Лукашенко стал в 1994-м. Могли руководитель Беларуси и восьмилетняя сибирская школьница встречаться для тренировок? Могли бы. Но, штука в том, что, что биатлоном Домрачева начала заниматься в 1999-м. И случилось это как раз-таки в России. До этого Дарья занималась танцами и баскетболом.

Первым биатлонным тренером Домрачевой был россиянин Альберт Мусин, а никак не Александр Лукашенко. До 2003-го Домрачева, которой, к слову было уже 17 лет жила в России, где училась в Тюменском университете на факультете спортивного менеджмента. В этом же году семья Домрачевой вернулась в Беларусь

На юниорском и юношеском уровне Домрачева и правда не блистала. Не было у нее шансов и во взрослом российском биатлоне – ее просто списали со счетов, как бесперспективную.

Но это в России. А в Беларуси был один человек, который, видимо, хранил свои несуществующие фотографии с «маленькой Домрачевой» и верил в ее успех.

История умалчивает о точной дате знакомства Лукашенко и Домрачевой. Но, скорее всего познакомились они, когда Домрачева уже давно перестала быть «маленькой».

Понятно, что у побед «авторов» много, а у поражения всегда один. И спортивные победы президенту Лукашенко в зачет не пойдут, а вот провалы и поражения в годы его правления зачтутся обязательно.


 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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