В Бресте откроется единый контакт-центр ЖКХ по номеру 115

В Бресте единый контакт-центр ЖКХ начнет принимать звонки от абонентов в сентябре текущего года, сообщает «Брестская газета».

На короткий номер 115 будут поступать все запросы, касающиеся сферы ЖКХ. Звонки будут приниматься операторами круглосуточно.

Первыми в зону обслуживания контакт-центра включат Брест и Брестский район.

Их жители смогут подавать заявки на решение проблем, связанных с водоснабжением и водоотведением, отоплением, электро-, общестроительными и кровельными работами, неисправностями лифта, бытовыми услугами, санитарным состоянием и благоустройством.