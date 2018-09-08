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В Бресте откроется единый контакт-центр ЖКХ по номеру 115

09.09.2018 11:27 — Разное | Аргументы и факты  
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В Бресте откроется единый контакт-центр ЖКХ по номеру 115
Фото из открытых источников

В Бресте единый контакт-центр ЖКХ начнет принимать звонки от абонентов в сентябре текущего года, сообщает «Брестская газета».

На короткий номер 115 будут поступать все запросы, касающиеся сферы ЖКХ.  Звонки будут приниматься операторами круглосуточно.

Первыми в зону обслуживания контакт-центра включат Брест и Брестский район.

Их жители смогут подавать заявки на решение проблем, связанных с водоснабжением и водоотведением, отоплением, электро-, общестроительными и кровельными работами, неисправностями лифта, бытовыми услугами, санитарным состоянием и благоустройством.

 
Теги: Брест
 
 
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Первыми в зону обслуживания контакт-центра включат Брест и Брестский район.
 
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