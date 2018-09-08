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Обидчица Саснович и Соболенко японка Осака выиграла US Open-2018

09.09.2018 08:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Обидчица Саснович и Соболенко японка Осака выиграла US Open-2018
eurosport.ru

Японская спортсменка Наоми Осака (19-е место в рейтинге WTA) выиграла последний в сезоне турнир Большого шлема «US Open». В финале 20-летняя теннисистка в двух сетах обыграла американку Серену Уильямс (26) – 6:2, 6:4. Наоми Осака стала первой японкой, которой удалось выиграть турнир Большого шлема в одиночном разряде.

Обидчица Саснович и Соболенко японка Осака выиграла US Open-2018 Арина Соболенко уступила японке и покидает US Open

Отметим, что в концовке второго сета произошел скандал: Серена Уильямс была оштрафована на один гейм за сломанную ракетку и оскорбление судьи Карлоса Рамоса, который перед этим вынес ей предупреждение за подсказку от тренера.

«Вы задели мою репутацию и вы должны извиниться. Вы лжец. Вы больше никогда не будете судьей на вышке в моих матчах. Извинитесь передо мной. Вы украли у меня очко, получается, что вы еще и вор», – сказала в эмоциональном порыве американка судье. Получив штраф, Серена Уильямс расплакалась, а после окончания игры не пожала руку арбитру.

Отметим, что на пути к титулу Наоми Осака обыграла двух белорусских теннисисток. В матче третьего круга японка не оставила никаких шансов Александре Саснович – 6:0, 6:0. В четвертом круге в упорной борьбе была повержена и Арина Соболенко – 3:6, 6:2, 4:6. Примечательно, что Арина Соболенко стала единственной теннисисткой, которой удалось выиграть у победительницы турнира хотя бы один сет.

После победы на турнире Наоми Осака войдет в топ-10 рейтинга WTA. Арина Соболенко по-прежнему будет замыкать топ-20, а Александра Саснович впервые в карьере войдет в тридцатку лучших теннисисток мира. Немного поправят рейтинговое положение Виктория Азаренко и Вера Лапко, которые в «лайф-листе» занимают 62-е и 65-е места. Для Веры Лапко это пока наивысшее достижение в рейтинге WTA.

На следующей неделе состоится турнир в канадском Квебеке с призовым фондом $250 тыс. В соревновании примут участие две белоруски. В стартовом раунде одиночного разряда Арине Соболенко, посеянной на турнире под первым номером, будет противостоять американка Варвара Лепченко. Ольга Говорцова, возвращающаяся в большой теннис после рождения ребенка, сыграет с еще одной американкой Кристи Ан.

 
 
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Японская теннисистка Наоми Осака впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема. В финале 20-летняя спортсменка переиграла опытную американку экс-первую ракетку...
 
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