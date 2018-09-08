На пожаре в Борисовском районе жители спасли женщину

Все произошло 8 сентября.

В 23.17 спасатели получили сообщение о том, что загорелся дом в деревне Гливин Борисовского района.

Прибывшие подразделения МЧС обнаружили, что из окон дома идет дым. В жилище на момент пожара находились муж и жена. Хозяин дома сумел покинуть дом самостоятельно. До прибытия пожарных сын, который живет в этой же деревне, вынес на воздух мать. Помогал ему сосед. Никто не пострадал, сообщает МЧС.

Причина пожара устанавливается.