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На пожаре в Борисовском районе жители спасли женщину
09.09.2018 11:37 — Разное | Аргументы и факты
Все произошло 8 сентября.
В 23.17 спасатели получили сообщение о том, что загорелся дом в деревне Гливин Борисовского района.
Прибывшие подразделения МЧС обнаружили, что из окон дома идет дым. В жилище на момент пожара находились муж и жена. Хозяин дома сумел покинуть дом самостоятельно. До прибытия пожарных сын, который живет в этой же деревне, вынес на воздух мать. Помогал ему сосед. Никто не пострадал, сообщает
Причина пожара устанавливается.
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В 23.17 спасатели получили сообщение о том, что загорелся дом в деревне Гливин Борисовского района.
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