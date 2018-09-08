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Налоговики рассказали, как предпринимателям по правилам ввозить товары из России

09.09.2018 11:49 — Разное | Tut.by  
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Налоговики пояснили, как уплачивать налоги индивидуальным предпринимателям, которые работают по единому налогу и ввозят товар из России. Так, в ИМНС по Брестской области напоминают, что по 222-му президентскому указу ИП, которые занимаются розничной торговлей, при покупке товара в странах ЕАЭС за наличные «обязаны обеспечить наличие документов, подтверждающих приобретение таких товаров». При этом ввоз товаров на территорию Беларуси признается объектом налогообложения сбором на добавленную стоимость, добавляют налоговики. То есть налог в любом случае нужно уплатить.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Учитывая, что объектом налогообложения НДС является исключительно факт ввоза товаров с территории, в частности, Российской Федерации на территорию Республики Беларусь, индивидуальные предприниматели обязаны производить исчисление и уплату НДС в отношении ввозимых товаров, в том числе и в случае отсутствия кассовых (товарных) чеков, квитанций или других документов, подтверждающих оплату ввезенных товаров, — отмечают налоговики.

Исчисление НДС при ввозе товаров регламентировано протоколом о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг, являющимся приложением к Договору о ЕАЭС, отмечают налоговики.

Одновременно с налоговой декларацией по НДС ИП нужно предоставить в налоговую следующие документы:

  • заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов на бумажном носителе (в четырех экземплярах) и в электронном виде либо заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в электронном виде с электронной (электронно-цифровой) подписью налогоплательщика;
  • выписка банка, подтверждающая фактическую уплату НДС по импортированным товарам, или иной документ, подтверждающий исполнение налоговых обязательств по уплате НДС;
  • транспортные (товаросопроводительные) и (или) иные документы, подтверждающие перемещение товаров с территории государств — членов ЕАЭС на территорию Республики Беларусь;
  • счета-фактуры, в случае если их выставление (выписка) предусмотрено законодательством государства-члена;
  • договор (контракт), на основании которого импортированный товар был приобретен;
  • информационное сообщение, в случаях, когда в сделке участвуют три и более лица.

Предприниматели ранее обращали внимание властей на то, что контрагент государства, на территории которого ИП купил товары, отказывается подтвердить факт продажи. По рассказам предпринимателей, такие случаи — далеко не редкость в отношениях с российскими продавцами.

Ранее налоговая рассказала ипэшникам, которые закупают товар в России, как отличить добросовестных продавцов от «нелегальных».

Сами предприниматели на одном из последних форумов в этом году предлагали вместо указа № 222 ввести патент на розничную торговлю.

Напомним, в Беларуси продолжает расти число индивидуальных предпринимателей. Их количество увеличилось во всех регионах, кроме Гродненской области. Если на 1 января в стране было 236 138 индивидуальных предпринимателей, то на 1 августа — 239 067. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная МНС.

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Налоговики пояснили, как уплачивать налоги индивидуальным предпринимателям, которые работают по единому налогу и ввозят товар из России.
 
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