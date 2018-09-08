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"В мужском матче такое не произошло бы". Как Азаренко и теннисный мир отреагировали на скандал с Сереной

09.09.2018 11:44 — Разное | Tut.by  
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Самым обсуждаемым событием женского финала US Open, к сожалению, стала не великолепная игра Наоми Осаки, а скандал с участием Серены Уильямс, обвинившей судью матча Карлоса Рамоса в воровстве, лжи и сексизме.


Фото: Reuters

По ходу и во время матча на этот счет высказались многие представители теннисного мира, включая и белоруску Викторию Азаренко.

Виктория Азаренко: «Вперед, мама!», «Что за дерьмо», «Такое просто не могло случиться в мужском матче. Просто не могло!»

Билли Джин Кинг: «Когда женщина на эмоциях, ее считают „истеричкой“ и наказывают геймом. Когда мужчина ведет себя так же, он просто „вне себя“. И никаких наказаний не следует. Спасибо Серене Уильямс, что обращаешь внимание на двойные стандарты. Нужно еще больше голосов против этого».

Анна Чакветадзе: «Она его сильно оскорбила. Все по делу. Жаль, что этим эпизодом смазали победу Осаки».


Reuters

Махеш Бхупати: «Поздравляю Наоми с прекрасной игрой. Отличная победа для японского тенниса. Серена, ты всегда останешься королевой».

Энди Роддик: «Худшее судейство, что я когда-либо видел. Просто худшее».

Анна Дмитриева: «Она говорила ему не такие уж оскорбительные слова, а он своими решениями тоже наносил ей оскорбления. Арбитр снял с Серены очко, когда она разбила ракетку, сказав, что это второе замечание. За все время турнира ракетки ломались почти в каждом матче, но не помню, чтобы кого-то наказывали так же. Он поставил ее в положение обиженного человека. Вместо того чтобы заглушить раздражение, он его подогревал. Судья испортил весь финал, сняв с Серены гейм».


Reuters

Патрик Муратоглу (тренер Уильямс): «Да, я подсказывал ей, но так делают все».

Елена Веснина: «Мне было обидно видеть, что Наоми плачет, как будто проиграла, хотя играла лучше. Конечно, Серена — величайшая чемпионка, но правила есть правила.

 
 
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Самым обсуждаемым событием женского финала US Open, к сожалению, стала не великолепная игра Наоми Осаки, а скандал с участием Серены Уильямс, обвинившей судью матча...
 
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