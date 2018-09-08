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Премьер непризнанной Абхазии погиб в ДТП
09.09.2018 11:55 — Разное | Ежедневник
merezha.co
Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия вечером в субботу погиб в ДТП.
Об этом сообщила
По ее словам, инцидент произошел недалеко от милицейского поста Мюссера. По имеющейся информации, водитель и охранники Гагулии не пострадали.
Как сообщается на
"Автомобиль премьер-министра двигался в кортеже официальной делегации Абхазии, возвращавшейся из Сирийской Арабской Республики. По предварительным данным, в результате несчастного случая пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Машина, где находился Гагулия, столкнулась с авто, которое выехало на полосу встречного движения в Гудаутском районе республики, сообщил ТАСС заместитель главы МВД Абхазии Казбек Кишмахов.
"В машину премьера врезался автомобиль, выехавший на полосу встречного движения. За рулем был молодой житель Абхазии. Обстоятельства выясняются", - сказал он.
Гагулия стал премьер-министром Абхазии в апреле 2018 года.
Он родился в 1948 году. Занимал пост премьер-министра в 1995-1997 и 2002-2003 годах. В 2003-2004 годах был главой администрации президента Абхазии, с 2004 года до назначения на должность главы кабмина руководил Торгово-промышленной палатой республики.
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Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия вечером в субботу погиб в ДТП.
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