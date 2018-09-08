﻿ Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»

09.09.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A
В эту субботу на базе отдыха «Привал» было не только солнечно и уютно, но еще и очень вкусно и весело. Вместе с входным билетом гости получали карты участников «Бульба-квеста» и с удовольствием преодолевали указанные в буклете рубежи: сажали картофель и собирали урожай на стилизованном поле, прыгали в таре для корнеплодов – мешках, мастерили мини-бульбашиков из цветной бумаги и отвечали на вопросы эксперта… 

 
Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»
Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»
Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»
Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»
Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»
Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»
 
И все это в дружных семейных тандемах. Некоторые из них состояли всего из двух человек, но были и бесспорные лидеры по составу. Семья Эдуарда и Инны Катовских, например, семейные очки собирали командой из шести человек – поддерживали взрослых трое дочерей и подруга одной из девочек.
 
Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»

Оценивали «картофельные» рубежи не только жители областного центра, но и гости. Причем не только из Беларуси. 

 
Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»
Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»

– Каждый год приезжаю к близким в Гродно. Чаще всего летом и всегда удивляюсь, как много у вас интересных мероприятий и праздников, – поделился гость из Италии Джулио. – На «Карто-fun» вместе с мамой и друзьями приехали не только за впечатлениями, но и за вкусом – это ведь фестиваль национальных блюд. 

 
Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»

Самой маленькой участницей веселого квеста стала восьмимесячная Ксения. Преодолевала спортивные состязания она на руках у родителей, но на дизайнерском этапе определенно вдохновляла маму и папу и то и дело старалась ухватить самые подходящие элементы декора для рукотворных родительских миссис и мистера бульбашиков. 

 
Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»

 Приехали специально на праздник и нисколько не пожалели: впервые за долгое время мастерили поделки своими руками и, конечно, зарядились хорошим настроением, – поделились Антон и Юлия Кляшторные. 

Здесь и без организованной программы приятно проводить время – красиво и аккуратно вокруг, а во время гастро-фестиваля еще и вкусно, да к тому же вкусно по-белорусски. 

 
Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»
Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»
Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»
Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»
Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»
Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»
Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»
Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»

Не просто центральный, а главный герой угощений – обыкновенный картофель, но зато в каком оформлении! Тут уж повара ГТФ «Неман» постарались. Гостей угощали традиционными драниками и бабкой, клецками и фирменной запеканкой, картофельными варениками с грибами и даже хрустящим десертом, в составе которого присутствовала картошка, – необычным хворостом. 

К нынешнему фестивалю кулинарных дел мастера готовились задолго, и именно для него создавалась фирменная запеканка «Привал». На вид – очень аппетитный торт «Наполеон», но не для сладкоежек. 

 Для его приготовления нужно нарезать картофель слайсами и слегка обжарить на сковороде. После выложить в противень и залить смесью из яиц и молока. Можно добавить чеснок и специи по вкусу и готовить в духовке около получаса, – поделилась кулинарным секретом повар Ирина Кадач. 

 
Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»

Дополнить картофельное разнообразие гостям гастро-фестиваля предлагали соусами на любой вкус: тартар и горчичный, чесночный и с травами, с луком и шкварками… 

Поучаствовать в фестивале  «Карто-fun» каждый желающий мог в том числе дистанционно. Как? Очень просто – за несколько дней до его проведения  организаторы объявили сетевой конкурс селфи с картофелем. Вот тут находчивости жителям областного центра не занимать. Пока одни дегустировали старания поваров, другие занимались как раз заготовкой их главного ингредиента – с указанным хэштегом в социальных сетях появлялись снимки, что говорится, прямо с поля. Но преимущество все же было за яркими пейзажами базы отдыха. 
 
Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»
Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»
Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»
Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»
Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»
Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»
Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»
Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»
Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»
Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»
Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»
Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»
 
Но и на этом сюрпризы не закончились. Вечером гостей базы отдыха ждали концерт, а яркой точкой гастрономического праздника стал праздничный фейерверк.
 
Фото автора
Екатерина МОТЕВИЧ
http://grodnonews.by/
 
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эту субботу на базе отдыха «Привал» было не только солнечно и уютно, но еще и очень вкусно и весело. Вместе с входным билетом гости получали карты участников...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Казани 22-летний сотрудник УФСИН покончил с собой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Свислочская газета
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика