Хворост из картофеля и селфи с клубнем… На «Привале» прошел второй фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»















И все это в дружных семейных тандемах. Некоторые из них состояли всего из двух человек, но были и бесспорные лидеры по составу. Семья Эдуарда и Инны Катовских, например, семейные очки собирали командой из шести человек – поддерживали взрослых трое дочерей и подруга одной из девочек.





Оценивали «картофельные» рубежи не только жители областного центра, но и гости. Причем не только из Беларуси.







– Каждый год приезжаю к близким в Гродно. Чаще всего летом и всегда удивляюсь, как много у вас интересных мероприятий и праздников, – поделился гость из Италии Джулио. – На «Карто-fun» вместе с мамой и друзьями приехали не только за впечатлениями, но и за вкусом – это ведь фестиваль национальных блюд.







Самой маленькой участницей веселого квеста стала восьмимесячная Ксения. Преодолевала спортивные состязания она на руках у родителей, но на дизайнерском этапе определенно вдохновляла маму и папу и то и дело старалась ухватить самые подходящие элементы декора для рукотворных родительских миссис и мистера бульбашиков.





– Приехали специально на праздник и нисколько не пожалели: впервые за долгое время мастерили поделки своими руками и, конечно, зарядились хорошим настроением, – поделились Антон и Юлия Кляшторные.

Здесь и без организованной программы приятно проводить время – красиво и аккуратно вокруг, а во время гастро-фестиваля еще и вкусно, да к тому же вкусно по-белорусски.



















Не просто центральный, а главный герой угощений – обыкновенный картофель, но зато в каком оформлении! Тут уж повара ГТФ «Неман» постарались. Гостей угощали традиционными драниками и бабкой, клецками и фирменной запеканкой, картофельными варениками с грибами и даже хрустящим десертом, в составе которого присутствовала картошка, – необычным хворостом.

К нынешнему фестивалю кулинарных дел мастера готовились задолго, и именно для него создавалась фирменная запеканка «Привал». На вид – очень аппетитный торт «Наполеон», но не для сладкоежек.

– Для его приготовления нужно нарезать картофель слайсами и слегка обжарить на сковороде. После выложить в противень и залить смесью из яиц и молока. Можно добавить чеснок и специи по вкусу и готовить в духовке около получаса, – поделилась кулинарным секретом повар Ирина Кадач.





Дополнить картофельное разнообразие гостям гастро-фестиваля предлагали соусами на любой вкус: тартар и горчичный, чесночный и с травами, с луком и шкварками…

Поучаствовать в фестивале «Карто-fun» каждый желающий мог в том числе дистанционно. Как? Очень просто – за несколько дней до его проведения организаторы объявили сетевой конкурс селфи с картофелем. Вот тут находчивости жителям областного центра не занимать. Пока одни дегустировали старания поваров, другие занимались как раз заготовкой их главного ингредиента – с указанным хэштегом в социальных сетях появлялись снимки, что говорится, прямо с поля. Но преимущество все же было за яркими пейзажами базы отдыха.



























Но и на этом сюрпризы не закончились. Вечером гостей базы отдыха ждали концерт, а яркой точкой гастрономического праздника стал праздничный фейерверк.