Второй случай за неделю: в лесу найдено тело солдата, оставившего воинскую часть 5 сентября



Иллюстративное фото

сообщает

Военнослужащий 1991 года рождения, прослужил около 16 месяцев.По результатам предварительных следственных действий, причина смерти имеет сугубо личный характер, о чем свидетельствует найденная при нем предсмертная записка.В настоящее время по факту гибели проводится проверка Следственным комитетом и комиссией Министерства обороны.Военное ведомство выражает соболезнования родным военнослужащего и окажет необходимую помощь.Это второй случай за последнюю неделю. 5 сентября в одной из воинских частей Слонимского гарнизона совершил суицид военнослужащий, сообщила пресс-служба Министерства обороны. Рядовому было 20 лет, до окончания службы ему оставалось немногим более полугода.