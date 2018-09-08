|
В Жлобине водитель, скрываясь от ГАИ, разбил три автомобиля
Фото с сайта ndsmi.by
Водитель проигнорировал требование сотрудников ГАИ об остановке транспортного средства и на большой скорости начал двигаться по улице Первомайской в сторону улицы Карла Маркса, нарушая правила дорожного движения.
Возле магазина «Мир продуктов № 1» «Мазда» столкнулась с двигавшимся в попутном направлении автомобилем.
При повороте с улицы Первомайской на улицу Советскую автомобиль занесло. В результате — повреждены три автомобиля возле Дворца спорта.
Водитель был задержан. Пострадавших нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель был задержан. Пострадавших нет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)