В Жлобине водитель, скрываясь от ГАИ, разбил три автомобиля

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Водитель проигнорировал требование сотрудников ГАИ об остановке транспортного средства и на большой скорости начал двигаться по улице Первомайской в сторону улицы Карла Маркса, нарушая правила дорожного движения.Возле магазина «Мир продуктов № 1» «Мазда» столкнулась с двигавшимся в попутном направлении автомобилем.При повороте с улицы Первомайской на улицу Советскую автомобиль занесло. В результате — повреждены три автомобиля возле Дворца спорта.Водитель был задержан. Пострадавших нет.