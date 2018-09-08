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В Жлобине водитель, скрываясь от ГАИ, разбил три автомобиля

09.09.2018 12:34 — Разное | UDF  
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Фото с сайта ndsmi.by
6 сентября в Жлобине произошло ДТП. Наряд охраны приблизительно в 15.35 привлёк автомобиль «Мазда», который «вилял» из стороны в сторону.

Водитель проигнорировал требование сотрудников ГАИ об остановке транспортного средства и на большой скорости начал двигаться по улице Первомайской в сторону улицы Карла Маркса, нарушая правила дорожного движения.

Возле магазина «Мир продуктов № 1» «Мазда» столкнулась с двигавшимся в попутном направлении автомобилем.

При повороте с улицы Первомайской на улицу Советскую автомобиль занесло. В результате — повреждены три автомобиля возле Дворца спорта.

Водитель был задержан. Пострадавших нет.

 
 
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Водитель был задержан. Пострадавших нет.
 
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