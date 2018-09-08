Все напасти с такими зарплатами - трын-трава! Что мы думаем о колебании рубля

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График изменения официального курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, устанавливаемого Национальным банком Республики Беларусь, с 10.08.2018 по 10.09.2018 (по данным сайта nbrb.by)

27 августа вступили в силу новые санкции США против России, причиной введения которых была названа якобы причастность Москвы к отравлению 4 марта 2018 года в Солсбери (Великобритания) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом 2 августа группа сенаторов внесла в Конгресс США законопроект, направленный на ужесточение антироссийских санкций. Документ носит название "Всеобъемлющее законодательство, усиливающее санкционное давление на Россию" и предполагает новые ограничительные меры, направленные против российских политиков и деятелей бизнеса. В МИД России отметили, что страна обладает возможностью справиться еще с пятью волнами санкций США.