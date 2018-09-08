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"Могли бы натянуть посильнее": Борисова сделала интимное признание

09.09.2018 12:24 — Разное | UDF  
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Фото: instagram.com/danaborisova_official/
Дана Борисова сделала пластическую операцию. 42-летняя телеведущая решила не скрывать столь интимный момент своей жизни и обо всем рассказала в Instagram.

Дана Борисова опубликовала фото и видео с операционной. "Запомните меня такой. Но теперь я буду немного прекраснее. Вы меня знаете,и любите за это", – заявила Борисова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред).

По словам телеведущей, она рассекретила пластическую операцию, так как уже давно борется за правду. "Рассказала на всю страну о своей зависимости,теперь не стала сковать свою операцию)))Вчера мне сделали нитевой лифтинг хирургическими , но рассасывающимися ровно через год нитями", – пояснила Борисова.

Дана довольна результатом, но отметила, что ей хотелось видеть более выраженный результат. "Теперь я верю, что совсем скоро буду настоящая леди совершенство, по крайней мере, доченька с утра сказала,что ей очень нравится. P.S Мне все пока нравится, но могли бы натянуть и посильнее", – отметила телеведущая.


Напомним, существенные изменения в жизни Даны Борисовой произошли после того, как она публично признала свою зависимость от алкоголя и наркотиков. Телезвезда проходила реабилитацию в Таиланде.

 
 
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42-летняя телеведущая решила не скрывать столь интимный момент своей жизни и обо всем рассказала в Instagram.
 
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