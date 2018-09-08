"Могли бы натянуть посильнее": Борисова сделала интимное признание



Фото: instagram.com/danaborisova_official/

опубликовала фото и видео с операционной.– заявила Борисова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред).По словам телеведущей, она рассекретила пластическую операцию, так как уже давно борется за правду.– пояснила Борисова.Дана довольна результатом, но отметила, что ей хотелось видеть более выраженный результат.– отметила телеведущая.Напомним, существенные изменения в жизни Даны Борисовой произошли после того, как она публично признала свою зависимость от алкоголя и наркотиков. Телезвезда проходила реабилитацию в Таиланде.