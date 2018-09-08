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В Казани 22-летний сотрудник УФСИН покончил с собой
Фото: © Рixabay
Следователи начали проверку по факту смерти сотрудника исправительной колонии № 19 УФСИН по Татарстану. Об этом сообщила пресс-служба республиканского СУ СК России.
Тело 22-летнего младшего инспектора отдела охраны было обнаружено ночью 8 сентября. По данным следствия, мужчина покончил жизнь самоубийством.
— В настоящее время следователем назначены геномная, судебно-медицинская и судебно-баллистическая экспертизы. Также проводятся другие необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Мужчина заступил на службу в пятницу, 7 сентября, а уже 8-го совершил самоубийство.
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