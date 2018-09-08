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В Казани 22-летний сотрудник УФСИН покончил с собой

09.09.2018 11:57 — Разное | UDF  
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Фото: © Рixabay
Мужчина заступил на службу в пятницу, 7 сентября, а уже 8-го совершил самоубийство.

Следователи начали проверку по факту смерти сотрудника исправительной колонии № 19 УФСИН по Татарстану. Об этом сообщила пресс-служба республиканского СУ СК России.

Тело 22-летнего младшего инспектора отдела охраны было обнаружено ночью 8 сентября. По данным следствия, мужчина покончил жизнь самоубийством.

— В настоящее время следователем назначены геномная, судебно-медицинская и судебно-баллистическая экспертизы. Также проводятся другие необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 
 
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Мужчина заступил на службу в пятницу, 7 сентября, а уже 8-го совершил самоубийство.
 
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