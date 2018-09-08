Крутой рассекретил страшные опасения Пугачевой



Игорь Крутой. Фото: GLOBAL LOOK press/Tatiana Balashova

В очередном выпуске программы "Привет, Андрей!" Крутой достал из сундука памяти достали не самые веселые воспоминания. Так, в начале 2000-х прошел слух о смерти композитора.Тогда многие знаменитости стали лично звонить. При этомпоступила изобретательнее всех. Она пригласила коллегу на ужин, убедиться в том, что это всего лишь чья-то злая шутка.Более того, встревожился и Иосиф Кобзон.говорил мэтр отечественной сцены Крутому.Игорь Яковлевич также заявил, что до сих пор не знает, кто и зачем распространил такую нелепую сплетню. Его другвспомнил, что это случилось в период, когда композитор проходил период реабилитации после серьезной операции.Примечательно, что Крутой давно уже не комментирует свое здоровье. Но иногда за него говорят близкие. в частности родная сестра.Ранее здоровье Игоря Крутого обсуждали особенно активно из-за того, что композитор сильно сбросил вес и очень изменился внешне. Это вызвало беспокойство у поклонников.