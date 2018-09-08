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Крутой рассекретил страшные опасения Пугачевой

09.09.2018 11:54 — Разное | UDF  
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Игорь Крутой. Фото: GLOBAL LOOK press/Tatiana Balashova
В жизни композитора Игоря Крутого было немало ситуаций, которые потребовали от него и мужества и силы духа. Так, однажды появился слух, что он умер.

В очередном выпуске программы "Привет, Андрей!" Крутой достал из сундука памяти достали не самые веселые воспоминания. Так, в начале 2000-х прошел слух о смерти композитора.

Тогда многие знаменитости стали лично звонить Игорю Крутому. При этом Алла Пугачева поступила изобретательнее всех. Она пригласила коллегу на ужин, убедиться в том, что это всего лишь чья-то злая шутка.

Более того, встревожился и Иосиф Кобзон. "В ресторане в Нью-Йорке объявили, пьют уже не чокаясь", – говорил мэтр отечественной сцены Крутому.


Игорь Яковлевич также заявил, что до сих пор не знает, кто и зачем распространил такую нелепую сплетню. Его друг Игорь Николаев вспомнил, что это случилось в период, когда композитор проходил период реабилитации после серьезной операции.

Примечательно, что Крутой давно уже не комментирует свое здоровье. Но иногда за него говорят близкие. в частности родная сестра.

Ранее здоровье Игоря Крутого обсуждали особенно активно из-за того, что композитор сильно сбросил вес и очень изменился внешне. Это вызвало беспокойство у поклонников.

 
 
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В жизни композитора Игоря Крутого было немало ситуаций, которые потребовали от него и мужества и силы духа.
 
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