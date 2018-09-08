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В Подмосковье автобус столкнулся с грузовиком, есть жертвы

09.09.2018 11:48 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автобус и грузовой автомобиль столкнулись в Каширском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По словам собеседника агентства, авария произошла на 137-м километре федеральной автодороги М6 "Каспий". В результате столкновения погибли два человека.

В пресс-службе министерства здравоохранения Московской области рассказали, что 14 человек получили травмы.

"Девять участников происшествия госпитализированы в медучреждения Подмосковья в состоянии разной степени тяжести. Они получают всю необходимую медицинскую помощь. Ещё один пострадавший переведен на лечение в институт А. В. Вишневского, четыре человека остались на амбулаторном лечении", — отметили в ведомстве.

 
 
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Автобус и грузовой автомобиль столкнулись в Каширском районе Московской области.
 
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