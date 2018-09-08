Лукашенко: когда Домрачева была маленечкая, я учил ее бегать



Фото: president.gov.by

«Домрачева, когда была маленечкая, начинала здесь. Там еще есть фотографии. Я учил ее бегать и говорил: «Ты будешь великой, если сделаешь это, это, это». Она сделала»

Словапрозвучали в программе «24 часа» на телеканале