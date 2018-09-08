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Лукашенко: когда Домрачева была маленечкая, я учил ее бегать

09.09.2018 11:46 — Разное | UDF  
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Фото: president.gov.by
Глава государства рассказал о своем знакомстве с четырехкратной олимпийской чемпионкой Дарьей Домрачевой.

«Домрачева, когда была маленечкая, начинала здесь. Там еще есть фотографии. Я учил ее бегать и говорил: «Ты будешь великой, если сделаешь это, это, это». Она сделала»


Слова Александра Лукашенко прозвучали в программе «24 часа» на телеканале СТВ.

Лукашенко прибыл ко Дворцу спорта на лыжероллерах и победил в соревнованиях

 
 
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Глава государства рассказал о своем знакомстве с четырехкратной олимпийской чемпионкой Дарьей Домрачевой.
 
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