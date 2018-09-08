"Объясните, как молодой девушке прожить в столице на 500 рублей?"



Фото: Onliner.by

Onliner.by

После окончания школы девушка решила непременно стать логистом и поступила в университет на бюджетное отделение. Окончила БНТУ по специальности «Транспортная логистика».С ноября прошлого года Люба стала работать логистом, а с января этого у нее началось распределение.Люба до сих пор мониторит рынок труда в поисках подработки. Говорит, сейчас больше всего нужны грузчики, водители Uber/«Яндекс.Такси», комплектовщики и уборщицы. Но эти вакансии девушке не особенно нравятся, и она продолжает поиски.— объясняет девушка. —— вздыхает Люба. —