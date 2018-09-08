ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Объясните, как молодой девушке прожить в столице на 500 рублей?"

09.09.2018 11:43 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Onliner.by
Об истории 22-летней Любы, которая переехала в Минск из Столбцовского района пять лет назад, рассказал Onliner.by.

После окончания школы девушка решила непременно стать логистом и поступила в университет на бюджетное отделение. Окончила БНТУ по специальности «Транспортная логистика».

С ноября прошлого года Люба стала работать логистом, а с января этого у нее началось распределение.

— Место хорошее, коллектив очень хороший. Они предоставили мне общежитие — это огромный плюс. Потому что за съем комнаты у бабульки где-нибудь в Шабанах пришлось бы платить минимум $ 100, — объясняет девушка. — Потому что зарплата… Хорошо если в месяц выходит 550 рублей, а обычно меньше. Прожить на такие деньги довольно сложно. Если бы не родители, то было бы гораздо хуже.

Знаете, я почему-то была уверена, что окончу вуз и больше у родителей не возьму и копейки. Хватит того, что они на меня во время учебы потратили. Но не вышло, приходится все равно просить, так как иначе никак.

Вот простой пример. Мне нужен пуховик на зиму. И я понимаю, что если не откладывать потихоньку, то на него уйдут все мои отпускные. А жить на что? В общем, я не понимаю, как девушке прожить в Минске месяц за 500 рублей?

Люба до сих пор мониторит рынок труда в поисках подработки. Говорит, сейчас больше всего нужны грузчики, водители Uber/«Яндекс.Такси», комплектовщики и уборщицы. Но эти вакансии девушке не особенно нравятся, и она продолжает поиски.

— Я подсчитала, что нынешней моей зарплаты для жизни в Минске недостаточно, — объясняет девушка. — Смотрите сами. Если снимать комнату — это минимум $ 100. Если «однушку» (в идеале очень хотелось бы свою кухню, чтобы никто не мешал), то придется платить $ 250. Это уже минимум 500 рублей. Ну и еще, думаю, 700 сверху, в сумме — 1200 рублей. На что? Еда, «коммуналка», проезд, минимально одеться, сходить пару раз в кафе и в кино, косметику (опять же очень среднюю, я же не пользуюсь люксовыми). Я не требую ничего сверхъестественного, это банальные вещи.

Стыдно вот сейчас говорить, что у тебя такая зарплата, что ты не можешь этого себе позволить.

Такой зарплаты для молодого специалиста без опыта работы я пока не видела. Да, какие-то крутые компании предлагают должности с такой зарплатой и для выпускников. Но там требования явно не для них. Нужно знать три языка, немного разбираться в IT, иметь опыт работы хотя бы года два. Откуда это все у молодых специалистов? Поэтому выбор небогат. Моя нынешняя работа — лучше, чем прошлая за 300 рублей в месяц.

— Но все равно обидно, что столько отучилась, вложила свой труд, а сейчас не хватает на жизнь, — вздыхает Люба. — В университете все говорят, что у нас очень крутая специальность и что зарплата будет 1000 рублей. А ты приходишь на работу и думаешь: «Где нас обманули? Что пошло не так в этом мире?»

Знаете, что для меня было самым большим удивлением? Что для моей нынешней работы, хоть она и по специальности, не нужно было учиться четыре с половиной года. То чем я занимаюсь сейчас, может делать человек, окончивший школу.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об истории 22-летней Любы, которая переехала в Минск из Столбцовского района пять лет назад.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кудрин допустил подорожание в РФ импортных товаров из-за падения рубля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Свислочская газета
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика