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"Объясните, как молодой девушке прожить в столице на 500 рублей?"
Фото: Onliner.by
После окончания школы девушка решила непременно стать логистом и поступила в университет на бюджетное отделение. Окончила БНТУ по специальности «Транспортная логистика».
С ноября прошлого года Люба стала работать логистом, а с января этого у нее началось распределение.
— Место хорошее, коллектив очень хороший. Они предоставили мне общежитие — это огромный плюс. Потому что за съем комнаты у бабульки где-нибудь в Шабанах пришлось бы платить минимум $ 100, — объясняет девушка. — Потому что зарплата… Хорошо если в месяц выходит 550 рублей, а обычно меньше. Прожить на такие деньги довольно сложно. Если бы не родители, то было бы гораздо хуже.
Знаете, я почему-то была уверена, что окончу вуз и больше у родителей не возьму и копейки. Хватит того, что они на меня во время учебы потратили. Но не вышло, приходится все равно просить, так как иначе никак.
Вот простой пример. Мне нужен пуховик на зиму. И я понимаю, что если не откладывать потихоньку, то на него уйдут все мои отпускные. А жить на что? В общем, я не понимаю, как девушке прожить в Минске месяц за 500 рублей?
Люба до сих пор мониторит рынок труда в поисках подработки. Говорит, сейчас больше всего нужны грузчики, водители Uber/«Яндекс.Такси», комплектовщики и уборщицы. Но эти вакансии девушке не особенно нравятся, и она продолжает поиски.
— Я подсчитала, что нынешней моей зарплаты для жизни в Минске недостаточно, — объясняет девушка. — Смотрите сами. Если снимать комнату — это минимум $ 100. Если «однушку» (в идеале очень хотелось бы свою кухню, чтобы никто не мешал), то придется платить $ 250. Это уже минимум 500 рублей. Ну и еще, думаю, 700 сверху, в сумме — 1200 рублей. На что? Еда, «коммуналка», проезд, минимально одеться, сходить пару раз в кафе и в кино, косметику (опять же очень среднюю, я же не пользуюсь люксовыми). Я не требую ничего сверхъестественного, это банальные вещи.
Стыдно вот сейчас говорить, что у тебя такая зарплата, что ты не можешь этого себе позволить.
Такой зарплаты для молодого специалиста без опыта работы я пока не видела. Да, какие-то крутые компании предлагают должности с такой зарплатой и для выпускников. Но там требования явно не для них. Нужно знать три языка, немного разбираться в IT, иметь опыт работы хотя бы года два. Откуда это все у молодых специалистов? Поэтому выбор небогат. Моя нынешняя работа — лучше, чем прошлая за 300 рублей в месяц.
— Но все равно обидно, что столько отучилась, вложила свой труд, а сейчас не хватает на жизнь, — вздыхает Люба. — В университете все говорят, что у нас очень крутая специальность и что зарплата будет 1000 рублей. А ты приходишь на работу и думаешь: «Где нас обманули? Что пошло не так в этом мире?»
Знаете, что для меня было самым большим удивлением? Что для моей нынешней работы, хоть она и по специальности, не нужно было учиться четыре с половиной года. То чем я занимаюсь сейчас, может делать человек, окончивший школу.
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Об истории 22-летней Любы, которая переехала в Минск из Столбцовского района пять лет назад.
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