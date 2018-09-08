﻿ "Мы еще не поняли, что люди могут срываться от безнадеги". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Мы еще не поняли, что люди могут срываться от безнадеги"

09.09.2018 11:24 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
К сожалению, колумнист Радыё Свабода Сергей Дубавец был прав, назвав убийство участкового в Ивацевичском районе «прецедентом новой реальности».

Прогноз Сергея Дубовца о том, что эта самая реальность может стать в Беларуси обыденной практикой, начал сбываться меньше чем через неделю. Когда в Пинске сотруднику пришлось применять удушающий прием против затеявшего с ним драку нетрезвого гражданина.

Оба громких скандала показательны реакцией рядовых граждан на случившееся. В Пинске в толпе, обступившей инспектора и потерявшего сознание в стычке с ним прохожего, едва были слышны голоса тех, кто заступался за гаишника.

Племянник стрелка, убившего участкового, до сих пор получает в соцсетях ободряющие комментарии. Некоторые, как и Дубовец, пишут о том, что «это только начало».

Читая комментарии в соцсетях, ловишь себя на мысли, что голоса считающих убийство сотрудника милиции неприемлемым, просто тонут в общем гуле гневных реплик в духе «если в стране не работает закон, работает револьвер». А еще на форумах можно встретить напоминание о Врадиевке — украинском селе, ставшем символом народного бунта против милицейского беспредела.

Тем временем, участники дискуссий делатся предположениями о том, что могло послужить спусковым крючком в истории под Ивацевичами. Вот один из комментариев: «Все просто. Денег нет в деревне, есть паны, которые ловят рыбу, получают большие зарплаты и смотрят на всех свысока. Вот иногда «холопы» и поднимают бунты. В Европе это давно поняли, поэтому «холопов» хорошо кормят, а паны их не борзеют. Мы еще не поняли, что люди могут срываться от безнадеги».

Звучит достаточно шаблонно, если не спорно. Но с последним предложением, учитывая заголовки в прессе, трудно не согласиться.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Убийство участкового в Ивацевичском районе стало "прецедентом новой реальности".
 
Новости дня
Новости разные
 
«Возможно, я буду играть в видеоигры»: Наоми Осака одолела Серену Уильямс и выиграла «US Open»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Свислочская газета
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика