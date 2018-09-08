﻿ "Ъ": Беларусь ждет дефицит топлива и очереди на заправках. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Ъ": Беларусь ждет дефицит топлива и очереди на заправках

09.09.2018 11:18 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
Белорусские НПЗ не получат субсидий, на которые могут рассчитывать российские заводы.

Ограничение поставок нефтепродуктов в Беларусь — далеко не первый случай, когда принципы единого экономического пространства входят в противоречие с логикой бюджетного процесса в РФ, отмечает издание «КоммерсантЪ».

Проблема кроется в существовании самих экспортных пошлин на нефть, и с этой точки зрения нынешний спор о реэкспорте неизбежно будет разрешен, поскольку пошлины в РФ будут обнулены в рамках «налогового маневра» к 2024 г.

Но «налоговый маневр», помимо прямых потерь для Беларуси из-за исчезновения экспортных пошлин, означает и непрямые потери. Белорусские НПЗ не получат субсидий и льгот в виде отрицательного акциза на нефть и демпфирующей надбавки к оптовой цене топлива, на которые могут рассчитывать НПЗ в России.

Это означает, что искусственно сдерживаемые оптовые цены в России будут ниже, чем в Беларуси (что приведет к соответствующим перетокам товара), а цены на АЗС в центре России, вероятно, также будут ниже белорусских. Оставляя в стороне политический вопрос компенсаций для белорусского бюджета, такая ситуация может привести к дефициту топлива, очередям на пограничных заправках и т. д.

Власти РФ могут пытаться бороться с диспропорциями административно, ограничивая экспорт топлива, что, как и сейчас, будет идти вразрез с принципами ЕАЭС. Либо будет решено все же отказаться от искусственного сдерживания оптовых цен в РФ — в таком случае рынок выровняет дисбалансы, но стоимость топлива вырастет.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские НПЗ не получат субсидий, на которые могут рассчитывать российские заводы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Люстрадзён на сёньня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Свислочская газета
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика