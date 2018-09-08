﻿ Крик души белоруса: Это нормально, что человек не может найти заработок в родном городе?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крик души белоруса: Это нормально, что человек не может найти заработок в родном городе?

09.09.2018 11:16 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: bobruisk.ru
Пенсионер из Бобруйска поддержал молодежь.

Каждую неделю читатели «Вечернего Бобруйска» рассказывают, как им живется в последнее время, что их волнует, радует и огорчает. В этот раз наболевшим поделился Василий Иванов, молодой пенсионер:

– Год назад вышел на пенсию и уже привык к своему новому статусу. На пенсии отработал два года, а потом жена сказала: хватит, и чтобы я увольнялся. Она у меня тоже в марте станет пенсионеркой. Я с ней согласен. «Рваться» больше не вижу смысла. Если посмотреть на нашу жизнь, то она не так уже плохо сложилась, и мы можем себе позволить уйти на пенсию вовремя. Дети, слава богу, устроены, и им помогать не надо. Статус «пенсионера» меня пока сильно не тревожит, ведь я еще достаточно молод и к врачам стараюсь не заглядывать. Ведь к ним придешь здоровым, а уйдешь больным с огромным перечнем необходимых лекарств.

Сейчас большую часть времени провожу на даче, жена Светлана Борисовна на выходных присоединяется. Пока ее нет, стараюсь сделать всю работу, чтобы она приехала и отдыхала. Мы с ней вместе 30 лет, и хочу сказать, что для любви это не срок. Она меня до сих пор вдохновляет.

Если смотреть масштабно, то мне жалко нашу молодежь. У многих знакомых дети ездят на заработки в Россию, потому что не могут найти работу в Бобруйске. А разве это нормально, что человек не может найти себе применение и достойный заработок в родном городе, а должен бросать семью, родных и уезжать? Да и сам же он не живет, крутится с утра и до ночи, а жизнь у него проходит. Очень бы хотелось, чтобы ситуация в экономике, в городе и стране изменилась, и молодежь перестала уезжать.

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
На военном параде в КНДР обошлись без показа баллистических ракет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Свислочская газета
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика