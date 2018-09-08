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На матче сборной Беларуси фанаты кричали "Кто не скачет, тот москаль"

09.09.2018 11:11 — Разное | UDF  
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После матча ОМОН пришел на трибуну фанатов. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Во время матча Беларусь — Сан-Марино на минском стадионе «Динамо» фанаты скандировали кричалку «Кто не скачет, тот москаль».

Игра закончилась со счетом 5:0 в пользу Беларуси.

Два болельщика, развернувших национальные бело-красно-белые флаги, были задержаны.


 
 
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Во время матча Беларусь — Сан-Марино на стадионе фанаты скандировали кричалку "Кто не скачет, тот москаль".
 
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