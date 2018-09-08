"Ты [судья] лжец. Ты больше не появишься на моем корте, пока жив"

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Что произошло?





Фото: Jaime Lawson

«Ты лжец! Ты больше не появишься на моем корте, пока ты жив. Когда ты принесешь мне извинения? Извинись!»

Японкавыиграла Открытый чемпионат США по теннису, обыграв легендарнуюНо зрителям матч запомнится скорее конфликтом разгневанной американки и судей во время одного из самых драматичных финалов в истории US Open.Решающая встреча турнира в Нью-Йорке между Осакой (20-й номер посева) и Уильямс (17-й) завершилась в субботу со счетом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 19 минут. 20-летняя Осака стала первой японкой, которая смогла завоевать титул на турнире серии «Большого шлема». По пути к финалу она обыграла белорусок Саснович и Соболенко.36-летняя американка поздравила Осаку с неожиданной победой, однако внимание публики и журналистов весь матч было приковано к поведению самой Серены, которая несколько раз в резкой форме критиковала действия судьи на вышке.Серена Уильямс отказалась пожать руку судьепосле матча.— сказала плачущая Осака после матча, победой которой были довольны далеко не все зрители матча.Во втором сете судья на вышке Карлос Рамос сначала вынес 36-летней американке предупреждение за подсказку со стороны тренера. Подобные подсказки разрешены на турнирах WTA, но запрещены на соревнованиях «Большого шлема».Уильям отрицала, что получила какие-либо советы от тренера, и заявила судье, чтоВпрочем, француз позже признался ESPN, что действительно подавал знаки Серене.— сказал Муратоглу.Затем Уильямс была оштрафована на очко после того, как разбила о корт свою ракетку при счете 3:2 во втором сете.Уильямс пришла в ярость, подбежала к Рамосу, стала кричать на него, толпа криками также поддерживала теннисистку.После этого разгневанная Уильямс стала кричать:Судья посчитал слова спортсменки оскорблением и оштрафовал ее на целый гейм — счет в сете стал 5:3 в пользу Осаки.Продолжение матча также сопровождалось слезами и ругательствами со стороны Серены и свистками болельщиков, и победа Осаки на фоне всего этого ушла на второй план.Серена Уильямс — национальная икона США и одна из главных звезд тенниса в мире — получила огромную поддержку от болельщиков на стадионе.Однако толпа затихала, наблюдая за спокойной игрой Осаки против шестикратной чемпионки.Осака, впервые выступая в финале турнира «Большого шлема», да еще против своего кумира, совершенно не испугалась агрессивного подхода Уильямс, который в итоге привел к многочисленным ошибкам американки.Толпа на стадионе, изначально уважительно относившаяся к Осаке, в итоге была явно не согласна с мерами Рамоса в отношении Уильямс, а во втором, еще более драматичном сете, это несогласие превратилось в настоящий гнев.Сотрудники служб безопасности сопровождали Рамоса, когда он покидал корт. Больше португалец туда не вернулся, хотя обычно судья должен присутствовать на награждении.Свистки с трибун звучали и во время церемонии награждения, и Осаке едва удавалось сдерживать слезы.