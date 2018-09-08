Кудрин допустил подорожание в РФ импортных товаров из-за падения рубля

Колебания курса рубля могут привести к определенному росту цен на товары с импортными составляющими, но он не будет катастрофическим, заявил глава Счетной палаты, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

"Колебания курса рубля возможны, мы и сейчас находимся в состоянии колебаний. ...У нас большинство расчетов российских граждан в рублях, поэтому расчеты в долларах или курс доллара беспокоит только для импортных комплектующих и тех товаров, которые с ними связаны", - сказал А.Кудрин в интервью радиостанции Business FM.

При этом он отметил, что "во многих товарах, к сожалению или счастью, есть определенная импортная составляющая, это неизбежно в современном мире".

"Поэтому определенный рост цен, не сопоставимый с тем, что было когда-то, возможен. В этом смысле это самые большие издержки, которые понесут наши граждане", - заявил А.Кудрин.

По его словам, обычно наши граждане реагируют на такое уменьшением покупок на какое-то время товаров длительного пользования.

"В этом смысле это повлияет на экономический рост. Только такого рода я вижу влияние. Но оно не будет каким-то непреодолимым, катастрофическим. Нет, такого нет", - подчеркнул А.Кудрин.