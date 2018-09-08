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Лукашенко поздравил Рахмона с Днем государственной независимости Таджикистана

09.09.2018 11:18 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона и народ этой страны с национальным праздником - Днем государственной независимости, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"С удовлетворением отмечаю позитивную динамику укрепления дружбы и многопланового партнерства между нашими странами", - говорится в поздравлении.

Глава государства убежден, что Беларусь и Таджикистан смогут в полной мере реализовать потенциал двусторонних отношений, сохраняя нацеленность на дальнейшее расширение политического диалога, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, проинформировали в пресс-службе.

Там также сообщили, что А.Лукашенко пожелал Э.Рахмону доброго здоровья, счастья и новых успехов на высшем посту, а гражданам братского Таджикистана -  мира, стабильности и процветания. 

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона и народ этой страны с национальным праздником - Днем государственной...
 
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