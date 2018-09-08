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Военные Литвы, Латвии и Украины будут наблюдать за командно-штабным учением ВС Беларуси

09.09.2018 11:14 — Разное | Интерфакс  
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Литовские, латвийские и украинские военные при приглашению белорусской стороны будут наблюдать за ходом проходящего в республике командно-штабного учения Вооруженных сил страны.

«10 и 11 сентября в наблюдении за командно-штабным учением Вооруженных сил, проводимом на территории Республики Беларусь, примут участие военные наблюдатели из Латвийской Республики, Литовской Республики и Украины», - сообщили в белорусском министерстве обороны.

«Проводимое учение по своим параметрам, согласно положениям Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, не подлежит наблюдению», - отметили в Минобороны. «Вместе с тем, основываясь на принципах транспарентности в отношении проводимой военной деятельности и взаимности, Республика Беларусь на добровольной основе  пригласила представителей от трех соседних государств для наблюдения за ходом указанных военных действий», - проинформировали  в министерстве.

Учение началось 6 сентября и продлится до 12 сентября. Оно проводится на шести полигонах - Борисовском, Брестском, Доманово, Обуз-Лесновском, Осиповичском, Ружанском. В нем задействованы около 7,5 тыс. военнослужащих, 260 единиц бронетанковой техники и около 30 самолетов и вертолетов.

В числе первоочередных задач, которые решают военнослужащие в ходе учений, Минобороны Беларуси называет поиск, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и незаконных вооруженных формирований. Также ВС тренируются в занятии районов обороны, огневых позиций общевойсковыми и артиллерийскими подразделениями, совершенствуют тактику разведывательно-поисковых действий на угрожаемых направлениях.

 
 
Ссылка на источник 24
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Литовские, латвийские и украинские военные при приглашению белорусской стороны будут наблюдать за ходом проходящего в республике командно-штабного учения...
 
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